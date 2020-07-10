Один из вратарей мини-футбольного клуба «Норильский никель» Аркадий Сытик покинул заполярную команду

Он ушёл из клуба по истечении срока действия контракта. Напомним, 22-летний вратарь перешёл в заполярную команду в прошлом году. За сезон 2019/2020 Аркадий провёл четыре игры.

«Мини-футбольный клуб «Норильский никель» благодарит Аркадия Сытика за сотрудничество и проявленный профессионализм, желает дальнейших успехов молодому голкиперу», - отмечают его теперь уже бывшие коллеги.