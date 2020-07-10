МАУ ИЦ «Норильские новости»

Один из вратарей мини-футбольного клуба «Норильский никель» Аркадий Сытик покинул заполярную команду

Один из вратарей мини-футбольного клуба «Норильский никель» Аркадий Сытик покинул заполярную команду

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Один из вратарей мини-футбольного клуба «Норильский никель» Аркадий Сытик покинул заполярную команду

Один из вратарей мини-футбольного клуба «Норильский никель» Аркадий Сытик покинул заполярную команду

Он ушёл из клуба по истечении срока действия контракта. Напомним, 22-летний вратарь перешёл в заполярную команду в прошлом году. За сезон 2019/2020 Аркадий провёл четыре игры.

«Мини-футбольный клуб «Норильский никель» благодарит Аркадия Сытика за сотрудничество и проявленный профессионализм, желает дальнейших успехов молодому голкиперу», - отмечают его теперь уже бывшие коллеги.

10 июля в 13:35 3110
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