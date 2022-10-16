Оксана Пинаева: «Ждём снега и открываем лыжный сезон»

– Как всё начиналось?

– Мой папа — лыжник, много лет преподавал физкультуру в школе. Он–то и поставил меня на лыжи в раннем детстве, года в четыре. Сначала мы катались по двору, позже, когда подросла, стали выезжать в тундру, на лыжную базу. Когда я была в пятом классе, папа отвёл меня в секцию лыжных гонок. Моим первым тренером стал Юрий Геннадьевич Черных, тренировались мы на стадионе «Заполярник», а уже через год я ездила заниматься на лыжную базу «Оль–Гуль». Мне было интересно тренироваться, нравилось тянуться за старшими девочками — я была младшей в группе. Некоторые из них уже были призёрами и победителями первенства края, перворазрядницами. Их регалии подстёгивали меня, давая ориентир. А я человек не ленивый и не робкий, так что смело шла вперёд.

– С кого в спорте вы брали пример?

– Когда начинала, не было ни одного кумира. Имел место личный пример родителей, в частности папы, который всю жизнь провёл в спорте. В секции смотрела на девчонок, хотелось быть не хуже. Из звёзд восхищалась советскими лыжницами — Раисой Сметаниной, Галиной Кулаковой, позже Анфисой Резцовой.

– Кем стали бы, если не тренером?

– Трудно представить, кем бы я могла быть. Я не помню, чтобы мечтала в детстве о какой–то профессии, а тренировать начала, потому что хотела заниматься тем, что знаю, умею, в чём могу быть полезной. После окончания школы я поступила в норильский техникум и стала искать работу. Мне повезло получить сразу два предложения о трудоустройстве. Одно — на Медный завод, второе — от своего первого наставника, бывшего тогда директором СЮТур, стать тренером. Я выбрала именно этот путь. В процессе работы получила высшее образование, а через два года после моего трудоустройства лыжников перевели в ДЮСШ № 3, выпускницей которой я и являюсь. Сегодня уже не могу представить себя в другой профессии.

– Каковы достоинства и недостатки лыжных гонок?

– В нашем спорте, уверена, много преимуществ. Лыжи задействуют все группы мышц, развивают силу, выносливость, быстроту и, конечно, мышление: сегодня появились новые дисциплины, требующие стратегического планирования. А аэробная нагрузка благоприятно влияет на сердечно–сосудистую и дыхательную системы организма. При хорошей погоде особенно приятно пробежаться на природе, это улучшает настроение. Правда, в Норильске не так уж часто погода радует. Тогда мы проводим беговые, игровые или силовые тренировки в спортзалах.

В числе недостатков могу назвать травмы, но они в лыжах нечасты. Обычно это растяжения, ушибы. Летом — ссадины, поскольку лыжники тренируются круглый год, в тёплое время — на лыжероллерах.

– Портрет идеального лыжника?

– В лыжах преуспеет каждый, кто имеет трудолюбие, желание и силу воли. Современные лыжные гонки не предъявляют антропометрических требований к спортсменам. Мы набираем всех желающих: приходят и худенькие ребята, и полные, высокие и низкие, разные по темпераменту. Кстати, у лыж поздняя специфика спорта — можно начать и в 12, и в 25 лет и добиться результатов. Ещё если рядом есть опытный наставник.

– Кому вход в этот спорт «заказан»?

– Только тем, у кого есть медицинские ограничения. Остальные — люди любого пола, возраста, сложения — могут заниматься лыжами, больше того, стать в нём успешными. Набор начинаем с 8–9 лет. По результатам прохождения контрольных нормативов одних ребят определяем в основной состав, других — в резерв. По физическим особенностям мы подбираем индивидуальную нагрузку, особенно резервистам, чтобы подтянуть их.

– Расскажите об истории развития лыжных гонок в Норильске?

– Первая лыжная секция в Норильске появилась ещё зимой 1945 года. Она объединяла 136 спортсменов. Лыжная база «Оль–Гуль» была построена в 1977 году. А годом позже открылась ДЮСШ № 3, а в ней — лыжное отделение. Одними из первых тренеров были Таисия Максимовна Чуприна и Юрий Михайлович Зудов. Отделение лыжных гонок также есть в спортшколе № 6.

Всегда приятно констатировать, что норильские ребята — конкурентоспособные лыжники. Последние лет 30 мы не просто входим в сборную края, но и побеждаем. Выезжают наши дети и на первенства Сибири, России.

Нередко высочайших результатов наши спортсмены достигают, уже обучаясь в вузах на материке, и мы ими гордимся. Например, успехами Анны Щербининой (теперь Елисеевой), МСМК по биатлону и лыжным гонкам, призёра юниорского чемпионата мира в сезоне 2010–2011 года в лыжных гонках и биатлоне. Ещё один наш выпускник Дмитрий Черных был победителем и призёром не только края, СФО и всероссийских соревнований, но и бронзовым призёром первенства Европы по биатлону, а Евгений Мартьянов стал мастером спорта России. Помним мы и успехи Натальи Чикишевой, бронзового призёра чемпионата СНГ, МСМК по биатлону и лыжным гонкам.

Кстати, прежде в Норильске было отделение биатлона, сегодня, думаю, этот вид спорта не развивается из–за сложностей в доставке, правильном хранении оружия, отсутствии стрельбища и специалиста по направлению.

– Насколько ваш вид спорта развит сегодня?

– Лыжами в городе занимается немало детей, все группы наполнены, работают семь тренеров, прежде было до 12. Так что мы приглашаем и ждём наших выпускников на смену. В прежние сезоны ребята тренировались на «Оль–Гуле». Невозможность использовать здание АБК сказалась на численности занимающихся, хотя мы стараемся не потерять ребят. Продумываем, как помочь сохранить навыки опытным лыжникам и новичков заинтересовать. Как основательно выпадет снег, будем заниматься на «Заполярнике» и «Солнышке», по выходным — ездить на «Оль–Гуль». С наступлением морозов переместимся в спортзалы школ. Любые неудобства можно потерпеть, было бы желание тренироваться.

– Кем или чем гордитесь?

– За столько лет работы есть чем гордиться! Во–первых, своей профессией. Во–вторых, своими достижениями в ней: не каждый тренер готовит кандидатов в мастера спорта России и постоянных членов сборной региона. Горжусь своими выпускниками: в разные годы у меня тренировались призёры и победители не только края, но и Сибири, например, Вадим Мищененко, Александр Пинаев, Мария Пустынкина, Никита Дюг, Данила Ладанов, Алёна Артамонова. В последние годы мои воспитанники защищают честь края на спартакиаде учащихся России. Горжусь, что со многими выпускниками сохранила дружеские отношения: старшие порой звонят, спрашивают совета, просто общаемся. Горжусь, в конце концов, своими детьми, они молодцы, многого добились в спорте, ещё и продолжают нашу семейную педагогическую династию!

– Планы на будущее?

– Готовиться к выездным соревнованиям. Что ещё тренер может планировать? Хотелось бы, чтобы не терялась преемственность в пополнении сборной края нашими ребятами. У нас есть настоящие бойцы, которые могут конкурировать в регионе. На ближайшее первенство края планируем отправиться в начале декабря, отобраться в сборные команды, а также выполнить первые разряды. А пока ждём снега — как только это случится, проведём местные отборочные гонки и вперёд — в край!