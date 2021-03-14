Олимпийский старт

Пожалуй, это самый солнечный и летний зал во всём центре. Стены его выкрашены в яркий жёлтый цвет, на полу уложен искусственный газон, имитирующий настоящее травяное поле. Одна из стен расписана в футбольном стиле — это результат многолетнего сотрудничества с известной норильской стрит–арт–художницей Дарьей Утробиной. Идея организовать пространство именно так родилась спонтанно.

– Пару лет назад у нас открылся класс английского и испанского языков, и, чтобы порадовать малышей, мы выкрасили стены кабинета в жёлтый, а на пол постелили искусственный газон. На первом же занятии вместо парт дети расселись прямо на траве. Тогда я особенно остро ощутил, как ребятам на Севере не хватает солнца и зелени. Так что когда ко мне обратился тренер по футболу в поисках помещения для тренировок, мы решили совместить наши идеи и открыть «летний» зал, — рассказал директор центра «Олимп» Алексей Нуркенов.

За восемь месяцев зал площадью 120 м2 перестроили буквально от пола до потолка: снесли старые стены и выстроили другие, заменили проводку, заказали и установили оборудование и зеркала. Помогали с ремонтом родители, старшие спортсмены и тренеры. В обновление помещения вложено более миллиона рублей, средства «Олимп» получил благодаря победе этого проекта в акселераторе социальных бизнес–проектов — нового направления благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Длился он с января по май прошлого года. На заключительную инвестиционную сессию было представлено семь проектов, четыре из них получили поддержку в виде беспроцентных займов на два года. «Олимп» получил 3,5 млн рублей: часть этих средств пойдёт на открытие последнего, восьмого, зала — для занятий хореографией.

На церемонии открытия нового зала для юных футболистов Алексей Нуркенов поблагодарил всех, с чьей поддержкой удалось реализовать этот проект: администрацию города, компанию «Норникель», тренеров, родителей и спортсменов:

– Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня и мои идеи. В 2016 году вы поверили в меня и выделили в аренду здание для будущего «Олимпа», это был первый шаг в развитии центра. «Норникель» предоставил материальную помощь на ремонт. Теперь многие спортсмены, знающие о нашем центре, стремятся попасть к нам, чем я очень горжусь.

Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, отметила, что подобного зала нет ни в одном спортсооружении города:

– Мы видим развитие наших маленьких спортсменов благодаря создателям «Олимпа», тренерам, родителям. Приятно, как много делается вами для новых спортивных побед. Ждём от вас участия в новых проектах, у вас много интересных идей, и воплощаются они на отлично.

Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», рассказала:

– Это тёплое, гостеприимное место. Такие грандиозные проекты получаются благодаря объединению усилий всех сторон: администрации, «Норникеля» и главного идеолога — Фонда поддержки спорта и его руководителя Алексея Нуркенова. Старт дан. Думаю, что у центра впереди большая, яркая жизнь. Не сомневаюсь, что и этот зал, и сам центр станут точкой притяжения для многих горожан.

В новеньком зале уже почти месяц проходят тренировки. Сегодня здесь занимаются около 80 дошколят, основная аудитория «Олимпа». Алексей Нуркенов поясняет, что в будущем планируется организовать здесь группы выходного дня, установить качели, купить беговелы для двухлеток, так что зал будет использоваться максимально.

Но дошколята — не единственные посетители центра. В «Олимпе» занимаются около 500 человек: школьники, уже зачисленные в спортшколы, а потому тренирующиеся бесплатно, и взрослые. Начинавшийся как клуб карате, «Олимп» давно вырос в многофункциональный центр. Пятый год в нём идёт большое обновление, и за это время отремонтировано семь залов: бокса, борьбы, мини–футбола и лёгкой атлетики, несколько залов карате. Часть работы сделали на средства грантов, в том числе программы «Мир новых возможностей». Например, благодаря конкурсу соцпроектов в 2019 году в «Олимпе» появился один из лучших, по мнению Алексея Нуркенова, залов единоборств в Красноярском крае — с боксёрским рингом и октагоном.

В прошлом году «Олимп» победил в конкурсе с проектом «Время спорта», сумма гранта составила почти 5 млн рублей. На эти деньги планируется построить и оснастить многофункциональную спортивную площадку (баскетбольная, футбольная, зона воркаута) на открытом воздухе во дворе домов № 23, 25, 29 на ул. Лауреатов — прямо за зданием «Олимпа». По проекту площадка (12 х 25 м) будет включать универсальное поле размером 12 х 20 м; площадь 12 х 5 м займёт зона воркаута с различными тренажёрами. В основу ляжет прорезиненное покрытие, выполненное в виде пазлов, которое на зиму будет убираться. Кроме того, каждый посетитель площадки будет иметь возможность воспользоваться раздевалками, душевыми кабинами и туалетами центра «Олимп». Установка спортплощадки запланирована на сентябрь 2021 года. Её проект уже готов, оборудование закажут в Новосибирске. Как только сойдёт снег, начнётся рытьё котлована для установки стационарных конструкций.

И это не последние задумки руководителя «Олимпа». В течение года он планирует завершить ремонт во всех внутренних помещениях (на очереди холл и раздевалка для взрослых). Это даст возможность наконец–то сосредоточиться только на спорте, говорит Алексей Нуркенов и добавляет:

– У меня есть давняя мечта: когда завершатся все ремонты, на которые уходит в том числе выручка всего центра, я планирую, чтобы по 500 рублей с каждого покупаемого абонемента шли на организацию выездных соревнований для детей. У нас талантливые ребята, и я хочу дальше помогать им расти как профессионалам.