Онлайн-семинар от Федерации хоккея России и «Норникеля»

По традиции этого года семинар проходил в онлайн-формате, что было новинкой для данного мероприятия. Обучение проводилось с 16 по 18 ноября в рамках партнёрства Федерации хоккея России (ФХР) и компании «Норникель».

Семинар состоял из двух модулей — судейского и тренерского. На судейском специалисты управления судейства ФХР подробно рассмотрели последние изменения в правилах игры и судействе хоккейных матчей и вместе с участниками разобрали сложные игровые моменты на видеопримерах.

На тренерском модуле были разобраны методы реализации национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Также были проведены подробная беседа на тему антидопингового обеспечения и интерактивное практическое занятие по построению тренировочного процесса.

Программа семинара разработана на основе научно-методических и практических разработок национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Генеральный партнёр программы — компания «Норникель».

В семинаре принимали участие тренеры и судьи из Норильска, Дудинки и Печенгского района Мурманской области.