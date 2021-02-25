Определились обладатели путёвок на всероссийский юношеский финал по мини-футболу

В возрастной категории 11-12 лет победителем стала сборная гимназии № 1, в индивидуальных номинациях отмечены: Вадим Лепин (лучший вратарь, гимназия № 1); Егор Бутраев (лучший нападающий, гимназия № 1); Захар Ковалев (лучший игрок, школа № 38). В категории юношей 13-14 лет победителем стала команда школы № 1; лучшим вратарём признан Андрей Горошко (школа № 42); лучшим нападающим Азиз Халилов (гимназия № 1), лучшим игроком - Анар Оруджов (школа № 36). Среди девушек 17-18 лет победа в командном зачёте за школой-интернатом. Лучший вратарь - Екатерина Кошарко (школа № 38); лучший нападающий - Светлана Ротко; лучший игрок - Анна Кожевникова (обе воспитанницы школы-интерната).

Последними победителей выявили среди юношей 15 и 16 лет (лучшая – сборная школы № 38), а также 17-18 лет (первое место за командой школы № 38). В первой категории в индивидуальных номинациях отмечены: Никита Вертепов (лучший вратарь, школа № 38), Влад Морозов (лучший нападающий, гимназия № 1), Влад Яковлев (лучший игрок, школа № 38). В категории 17-18 лет лучшим вратарём признан Арсений Хлюнин (гимназия № 1), лучшим нападающим Николай Шубин (школа № 6), лучшим игроком - Артём Маринин (школа № 38).

После окончания соревнований состоялась церемония награждения победителей и призёров, в которой приняли участие генеральный директор мини-футбольного клуба «Норильский никель» Павел Белкин; начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин; заместитель генерального директора АМФР Денис Федяев; член исполкома АМФР Даниил Кот и директор магазина «Спортмастер» в Норильске Александра Баранова. Победителей и призёров состязаний наградили медалями и кубками, лучшие в индивидуальных номинациях получили специальные призы от компании «Спортмастер». По традиции все участники соревнований получили подарочные карты от крупнейшего спортивного ритейлера России.

Андрей Колин отметил, что период пандемии был очень сложным, минимум возможностей для тренировок и игр, поэтому на этом турнире у соскучившихся по спорту ребят горели глаза, а их тренеры выглядели максимально вовлеченными:

- Конечно, условия пандемии сказываются, но мы очень рады, что финалы проходят. Надеюсь, норильские школы сумеют достойно выступить во всероссийском финале.

Даниил Кот, член исполкома АМФР:

- В такой нелёгкий период в Норильске благодаря усилиям управления общего и дошкольного образования, управления по спорту и ГМК «Норильский никель» удалось провести наши соревнования, выявить сильнейших. Здорово, что мини-футбольные традиции в Норильске не только сохраняются, но и укрепляются. Спасибо за поддержку «Спортмастеру» - программа усиливает мотивацию ребят играть. Усилия АМФР и партнёров проекта идут на благо развития всей дисциплины.

Теперь победителям предстоит поездка на всероссийский финал, который планируется провести в апреле в Нижегородской области. 10-15 апреля будут соревноваться победители младших категорий, а 16-21 апреля – старших.