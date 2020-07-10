Определились соперники МФК «Норильский никель» в контрольных играх перед возобновлением сезона 2019/2020

В рамках подготовки команда Евгения Куксевича сыграет пять тренировочных матчей.

Ближайший состоится 11 июля, соперник – КПРФ-2. Через неделю, 18 июля, «Норникель» сыграет уже с основным составом коммунистической команды. На следующий день, 19 июля, заполярные футболисты встретятся с МФК «Динамо Самара». 25 и 26 июля соперниками наших футболистов выступят уже знакомый КПРФ и команда из Высшей лиги «Газпром бурение».

Все матчи пройдут в закрытом режиме. Трансляций игр не планируется.

- Пока все ребята работают с отличным настроением, готовятся к возобновлению чемпионата, случится это 1 августа. Мы играем в четвертьфинале серии плей-офф чемпионата России против екатеринбургской «Синары» в гостях, - отметил Андрей Деганов, пресс-атташе заполярной команды.