Определился соперник мини-футбольного клуба «Норильский никель» в четвертьфинале Кубка России

На следующем этапе Кубка страны северяне сразятся с командой «Динамо Самара». Самарцы в 1/8 финала Кубка переиграли команду «ЛКС» (Липецк).

Матчи запланированы на 8 и 19 декабря. Первая игра пройдёт на выезде, вторая — на домашней площадке спортхолла «Айка».

Напомним, на пути в четвертьфинал МФК «Норильский никель» в Ростове-на-Дону встретился с местной мини-футбольной дружиной «Ростов» и обыграл её в двух матчах (1:0; 4:2).

Что же до матчей четвёртого тура чемпионата России среди клубов Париматч-Суперлиги, то ближайшие игры пройдут 6 и 7 ноября в 17.00 в «Айке». Соперником норильчан станет команда «КПРФ».

Продажа билетов на игру уже стартовала. В пресс-службе клуба напоминают, что болельщики смогут попасть на мероприятие только при предъявлении разрешительных документов (действующего QR-кода или сертификата). Помимо этого, пришедшие должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.