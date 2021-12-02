Опубликован список физкультурных организаций, занимаясь в которых можно получить налоговый вычет

В список вошли 128 организаций Красноярского края, которые расположены на 54–62-й страницах документа. Из норильских — стадион «Заполярник», Норильская местная общественная организация «Федерация фитнес-аэробики», ООО «Форма» и другие. Полный список организаций можно посмотреть по ссылке https://minsport.gov.ru/activities/o-nalogovom-vychete-za-zanyatiya-sportom/

Заявить вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги налогоплательщик сможет: с 2022 года — через работодателя по фактическим расходам; с января 2023 года — самостоятельно через личный кабинет на портале «Госуслуги» или в территориальном управлении Федеральной налоговой службы. Для потребителя процедура получения этого вида налогового вычета будет мало чем отличаться от любого другого. Заявителю необходимо быть плательщиком НДФЛ и иметь документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копии договоров, кассовые чеки). Обратиться за оформлением вычета можно в районную ИФНС или к работодателю. Получить его можно не только за себя, но и за детей.

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,6 тысячи рублей.