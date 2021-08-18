Основная команда МФК «Норильский никель» собралась вместе на первую тренировку в рамках подготовки к старту нового сезон

На занятии присутствовали все игроки заполярной команды за исключением трёх футболистов: Лео продолжает восстанавливаться после травмы, Руслан Кудзиев и Николай Балашов ведут подготовку в рамках учебно-тренировочного сбора национальной сборной России к предстоящему чемпионату мира по мини-футболу. Напомним, мундиаль запланирован на сентябрь. Старт российской Суперлиги состоится в октябре. В первом туре регулярного чемпионата норильчане на своей площадке примут самарское «Динамо».

Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что члены команды прошли углубленное медицинское обследование 13 августа и уже получили результаты:

- У нас есть представление о состоянии игроков. В связи с этим мы начинаем втягивающий микроцикл, где проведём ряд тестов, чтобы оценить функциональные, физические и силовые пределы спортсменов. На основании этих результатов будем строить тренировочный процесс. После недельного стартового периода подготовки мы подойдём к базовому циклу. Именно тогда начнём закладывать фундамент всей физической подготовки. Он будет проходить на выезде в двухразовом режиме. Будем отрабатывать силовые и функциональные тренировки с работой с мячом.