От игры к профессии

Недавно в городе прошла рабочая встреча делегации Ассоциации мини–футбола России (АМФР) и представителей администрации Норильска, компании «Норникель» и МФК «Норильский никель». Стороны обсудили организационные вопросы проекта и норильский этап «Мини–футбол — в школу. Регион Заполярье», который пройдёт в этом году в восьмой раз.

Как рассказал Денис Федяев, заместитель генерального секретаря АМФР, проект, реализуемый в стране на протяжении последних 18 лет, собирает более 1 600 000 школьников из порядка 13 000 школ:

— В Заполярье в программу входит много мероприятий: соревнования, мастер–классы для юных футболистов, семинары для тренеров, обеспечение школ в городах присутствия «Норникеля» материально–техническим инвентарём: формой, мячами, методической литературой и т. д. Также мы уделяем внимание подготовке судей по футболу и мини–футболу, ежегодно проводим в этих городах обучение спортивных менеджеров и других специалистов.

На днях в Норильске прошёл первый цикл мастер–классов для воспитанников спортивной школы и детского клуба «Айка», состоялись семинары для тренеров и судей. Также была передана материально–техническая помощь школам–участницам состязаний в Норильске и Дудинке.

Как рассказал тренер юношеских команд сборной России по мини–футболу Сергей Белокуров, в ходе мастер–классов с ребятами 7–8 и 9–10 лет работали над техникой:

— Отрабатывали ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы, подошвой, что характерно для мини–футбола. Тренировали остановки, передачи, переключение игроков с медленного темпа на быстрый, что очень важно для этого возраста. Также провели практическое занятие со старшими ребятами, на котором отрабатывали тактические элементы игры в мини–футбол, такие как выходы из прессинга, технику пробития по мячу с лёта при подкидках и так далее. Уверен, всё это расширит технический арсенал приёмов местных спортсменов. Поработали и с наставниками: хочется поделиться знаниями, чтобы помочь тренерам детско–юношеских спортшкол и учителям физкультуры глубже понять основы футзала. Мы читали лекции о том, как подготовить профессионального игрока в мини–футболе. Для этого нужно учитывать множество критериев: работу в ударных группах, в атаке и обороне, психологию, роль тренера. Надеюсь, мой труд принесёт пользу как ребятам, так и моим коллегам. Знаете, я сам тренирую с 1994 года, но считаю, что опыт лишним не бывает, потому из подобных поездок по регионам привожу новые знания. Обмен опытом очень важен, он даёт импульс для дальнейшего развития.

Сергей Белокуров замечает, что уже сегодня видно, что дети 7–8 лет проделали большую работу, есть ребята, которые в этом возрасте готовы серьёзно трудиться на результат:

— Чтобы дойти до профессионального разряда, нужна колоссальная и правильная работа. Моя задача — помочь детям и тренерам настроиться на этот большой путь.

По его словам, за последние годы мини–футбол в стране сделал значительный шаг вперёд, это подтверждает его опыт работы в разных регионах, а также рейтинг национальной сборной на мировом уровне: наша страна входит в число ведущих в мире и Европе по этому виду спорта.

— В профессионалы приходят из массового спорта, и я вижу интерес к мини–футболу во многих регионах, где бываю. Если пять лет назад, в один из первых визитов в Норильск, я работал только с командой юношей, то сейчас много детских групп, хорошо работает клуб, подобраны классные специалисты. Я уверен, Норильск получит хороший результат, только так и можно воспитывать новое поколение МФК «Норильский никель», одного из лучших клубов страны. Норильская земля всегда была богатой на таланты. Мы знаем, что тот же Иван Чишкала, выступающий сейчас за португальскую «Бенфику», начинал свой путь здесь. У норильского мини–футбола не только славное прошлое, но и большое будущее!

Напомним, что соревнования проекта «Мини–футбол — в школу» проводятся в четыре этапа — внутришкольный, муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссийский финал. Последний традиционно проходит в Нижегородской области, куда съезжаются участники со всей страны.

В нашем регионе в этом году, как и прежде, в состязаниях примут участие представители почти всех школ Большого Норильска и Дудинки. Сильнейших выявят в четырёх возрастных группах. Как рассказал Андрей Капинус, куратор проекта «Мини–футбол — в школу. Регион Заполярье», учитель физкультуры гимназии № 1, ежегодно на финальные игры выезжают четыре юношеские команды и одна–две девичьи:

— За годы существования проекта прогресс заметен, дети хотят выступать в этом турнире, бегут на тренировки. Их желание напрямую отражается на результатах — в первый год самое высокое завоёванное норильчанами место было седьмым, с годами доросли до призовых. За семь лет наши команды дважды добивались громкого успеха: несколько лет назад сборная школы № 42 стала победителем проекта, а в прошлом году ребята из 38–й школы завоевали бронзу. Вообще, учитывая, что с каждым годом расширяется число финалистов, уже 14, и наши команды стабильно входят в топ–10, это отличный результат. Он также упомянул о важности материально–технического обеспечения спортшкол в рамках проекта:

— В течение семи лет мы получаем инвентарь, мячи, манишки, форму и многое другое — всё, что нужно для работы с детьми.

Стартовые мероприятия проекта «Мини–футбол — в школу. Регион Заполярье» завершились традиционнымпредсезонным детским турниром «Полярный мишка» на призы МФК «Норильский никель», участниками которого стали восемь сильнейших команд Большого Норильска. Победителей выявляли два дня на паркете спортхолла «Айка».

После серии игр бронзовые медали достались ученикам 28–й школы, которые в упорной борьбе одолели сверстников из 20–й школы (2:2, серия пенальти — 6:5). В победители вышли футболисты седьмой гимназии, уверенно взявшие верх над первой гимназией — 4:1.

Кроме того, индивидуальными призами были отмечены: лучший вратарь — Михаил Вересов (школа № 28), лучший защитник — Егор Бутраев (гимназия № 1), лучший нападающий — Даниил Овсиенко, лучший бомбардир — Егор Евков, лучший игрок — Илья Кленин (ученики гимназии № 7).