Отменён второй этап и финальные соревнования летней спартакиады учащихся России 2020 года.

Минспорт России оценил, что проведение спартакиады потребует от регионов дополнительных финансовых и организационных затрат — это обеспечение соблюдения санитарно–эпидемиологических требований, организация тестирования участников спартакиады и персонала на коронавирусную инфекцию, обеспечение карантинных условий заболевшим и т.д. В связи с этим, а также с учётом текущей эпидемиологической ситуации в субъектах РФ и других рисков Министерство спорта приняло решение отменить проведение спартакиады в этом году. В министерстве считают, что отмена соревнований не должна повлиять на заработную плату тренеров, спортсменов и специалистов, участвующих в подготовке спортивного резерва, и рекомендует регионам обеспечить меры по сохранению существующего уровня заработной платы. Также предлагается при формировании сборных регионов учитывать результаты, показанные кандидатами на предыдущих соревнованиях.