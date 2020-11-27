Относительно тёплая погода не позволяет залить каток на стадионе «Заполярник»

Как рассказали в руководстве учреждения, чтобы подготовить поле и залить каток, требуется значительно более холодная погода, хотя бы –20 градусов.

«Потепление нарушило планы, ждём прекращения снегопадов и похолодания, — сообщили в спорткомплексе. — Люди звонят нам, спрашивают, можно ли кататься, к сожалению, пока — нет».

Но и при наличии погоды остаётся открытым вопрос, смогут ли жители воспользоваться катком: платные услуги по распоряжению муниципалитета закрыты, а заниматься могут только воспитанники спортивных школ.

«Уже после заливки катка будем поднимать вопрос о возможности открыть прокат либо пускать людей со своими коньками», — отметили в руководстве стадиона.