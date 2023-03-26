Александр Гуторов: «Пауэрлифтинг в Норильске вырастил настоящих звёзд»

– Как всё начиналось?

– Для меня — с литературного героя романа Джека Лондона «Морской волк». Вернее, антигероя, физически очень сильного человека. Я тогда впервые задумался: неужели такие люди бывают? Сам я с 1967 года жил в Алыкеле. Делать там было нечего, и, чтобы убить время, пошёл в спортзал. А в 1975–м приехал впервые в «Арктику» и записался... в секцию бокса к Евгению Тёмину. Кстати, этот спорт люблю до сих пор. Не сказать, чтобы я добился в нём выдающихся успехов, но дважды был призёром первенства края, выполнил первый взрослый разряд. Потом случилась травма, и я остался в «Арктике», но уже этажом ниже, в зале тяжёлой атлетики. Спустя всего два года, в 1979–м, выполнил норматив мастера спорта, чем многих удивил. Позднее я долго выступал профессионально, неоднократно становился чемпионом РСФСР, чемпионом и бронзовым призёром России.

Институт физкультуры я закончил в Душанбе, куда меня переманил один из тренеров после Кубка Союза. Потом вернулся в Норильск — родной город всё же. И хотя продолжал выступать как спортсмен, получил предложение и тренировать. В 2000–м перешёл в спортшколу № 5, где работаю и сегодня.

– С кого в спорте вы брали пример?

– Начало снова положили книги: я читал ещё про дореволюционных силачей. Восхищался и такими спортсменами, как Иван Заикин, Юрий Власов, Давид Ригерт, Юрик Варданян. С некоторыми мне повезло тренироваться вместе в сборной СССР, России, например с Василием Алексеевым. Для меня это было чудом. Ведь именно результаты таких атлетов и давали мне толчок к достижению успеха. Я и своих воспитанников настраиваю видеть цель, чтобы увереннее идти к ней.

– Кем стали бы, если не тренером?

– В детстве я мечтал быть моряком. Бредил морем несколько лет. Но едва увлёкшись тяжёлой атлетикой, зафанател. Вся жизнь превратилась в тренировку, поэтому, думаю, и результат такой был.

– Каковы достоинства и недостатки пауэрлифтинга?

– Наш вид спорта скоростно–силовой, тренировки построены на взрывных движениях. Он тренирует дыхательную, сердечно–сосудистую системы организма, развивает выносливость. Пауэрлифтинг также помогает исправить приобретённый сколиоз, в моей практике было множество примеров. Многие считают, что большие веса губительны для позвоночника, на самом деле всё зависит от правильности тренировки. Я, будучи опытным тренером, до сих пор постоянно читаю, изучаю спортивную науку.

Недостатком считаю то, что наш спорт так пока и не стал олимпийским. А это означает снижение финансирования на всех уровнях по сравнению с олимпийскими видами, отсутствие дополнительных субсидий на соревнования, экипировку. Было бы здорово, если бы смотрели на результаты, а у нас они отменные. Хотя, должен сказать, мне сейчас грех жаловаться: руководство спортшколы пауэрлифтинг очень поддерживает.

– Портрет идеального пауэрлифтера?

– В пауэрлифтинге смотрят на фактуру, но по практике скажу: человек любого сложения может добиться успеха. Да и просто для здоровья хорошо заниматься — сегодня, кстати, в зал стали приходить взрослые люди, что я приветствую.

– Кому вход в этот спорт заказан?

– Тем, у кого есть медограничения. Особенно страдает от перенапряжения зрение. В остальных случаях причин не заниматься нет.

– Расскажите об истории развития пауэрлифтинга в Норильске?

– В 1990 году в Норильске прошли первые соревнования по пауэрлифтингу. Первые атлеты были из числа штангистов, которые физически подготовлены к нагрузкам силового троеборья. Ими стали мастера спорта Вячеслав Маслов, затем он перешёл в бодибилдинг и выполнил норматив м. с. м. к.; Владимир Куранов — м. с. по тяжёлой атлетике и паурэлифтингу; первый в Норильске м. с. м. к. по пауэрлифтингу Олег Ахмедов — пожалуй, главная звезда нашего спорта. Не могу не назвать Антонину Кривенко, тоже м. с. м. к.; братьев Сосновских Вадима и Сергея. Причём Сергей одним из первых в городе стал выезжать на международные соревнования, в ЮАР стал чемпионом мира среди юниоров. Роман Гаврусик — м. с. м. к., не менее известная личность, он позднее стал развивать силовой экстрим. Я воспитал двукратную чемпионку Европы по юношам и юниорам Александру Кицул, что было фурором – «из какого–то Кайеркана», говорили многие. Мои дочери Мария и Ксения Гуторовы стали мастерами спорта. Мария — двукратный призёр первенства России, Ксения — чемпионка первенства страны и самый молодой мастер спорта, звание она получила в 14 лет. Она отбиралась на первенство мира, но из–за травмы вынуждена была сняться. Так что звёзд в нашем спорте хватало.

Сегодня, к сожалению, наблюдаю 10–летний застой по разным причинам. Но по своему залу могу сказать: парни ленятся. Зато девочки прекрасные, во многом превосходят юношей. Вот Анна Бондаренко показывает хорошие результаты: в 2022 году на первенстве страны она стала третьей, в январе 2023–го – уже второй.

– Насколько ваш вид спорта развит сегодня?

– Он среди норильчан очень популярен. Тренироваться можно в ДС «Арктика», в кайерканской спортшколе № 5, в СК «Талнах». Оборудование наших залов удовлетворительное, хотя не блестящее. Работают десять тренеров. Я говорю только про муниципальные учреждения. В частных залах тоже есть инструкторы, но не берусь говорить об их квалификации.

В группы пауэрлифтинга есть отбор. Дети сдают входные нормативы по общей физической подготовке вскоре после начала занятий, затем — через полгода, весной. Если нет прогресса, ребёнок отчисляется. Стартовый возраст — с 10–12 лет до 16.

Кстати, хочу прояснить разницу между пауэрлифтингом и тяжёлой атлетикой. Многие путают эти виды. Отличия — в схеме тренировок, стартовом возрасте: в атлетике начинают раньше. У тяжелоатлетов всё поставлено на скорость, прыгучесть, гибкость. У нас на соревнованиях три базовых упражнения со штангой — присед, жим лёжа и становая тяга, цель пауэрлифтера — поднять как можно более тяжёлый вес. А цель тяжелоатлета — сделать это ещё и максимально быстро и технично. В тяжёлой атлетике всего два ключевых движения — толчок и рывок штанги. Но важна не только мышечная масса атлета, но и, как я уже сказал, гибкость.

– Кем или чем гордитесь?

– Своими детьми и воспитанниками, конечно. У нас много выдающихся спортсменов было. Особенно девочек хочу выделить — Александра Кицул, Мария и Ксения Гуторовы и многие другие.

– Планы на будущее?

– Новые соревнования. Сейчас готовлю спортсменов на первенство Сибири по жиму лёжа. Скоро и первенство края, я впервые за много лет повезу большую команду — аж 12 человек! Ожидаю, что десять из них вернутся призёрами. Также продолжу готовить на первенство России Анну Бондаренко. Третьей на России она была, второй — тоже, теперь поедем за чемпионством! Ещё два мальчика перспективных появились. Так что буду работать, уезжать планов у меня пока нет. Я и супруге сказал: «Когда войду в зал и пойму, что мне тут делать нечего, тогда и на материк пора». А она мне отвечает: «Значит, Саша, никогда!» (Смеётся).