Пьедестал почёта

Героев дня поздравил глава Норильска Дмитрий Карасев, отметив, что, в том числе благодаря успешным выступлениям норильчан на региональных, российских и международных аренах, о северном городе знают во всех уголках мира:

– Сегодня в зале собрались те, для кого спорт — это жизнь. Вы доказали это своими результатами, защищая честь нашего города. Более того: вы добиваетесь успехов в наших действительно суровых условиях. Ваш труд сложен, ценен и важен. Спасибо вам за него.

В прошлом году копилку спортивных наград Норильска пополнили 75 золотых, 69 серебряных и 86 бронзовых медалей. Восемь норильчан получили звание «Мастер спорта России», 53 человека являются кандидатами в мастера спорта, 168 — членами сборных команд края, трое — членами сборной страны. Всего в 2020 году присвоено 1500 спортивных разрядов по 15 видам спорта.

Такая церемония награждения — в Норильске уже приятная традиция. На ней прозвучали слова признательности в адрес тренеров, спортсменов и сотрудников спортучреждений города. Напомнили всем о крупных мероприятиях, проходивших в городе в 2020 году: «Лыжня России», «Кросс наций», Заполярный фестиваль спортивной борьбы, краевой Фестиваль адаптивного спорта и так далее. Также были отмечены лучшие спортивные проекты, стартовавшие в 2020 году: фестиваль спортивных единоборств «Заполярный пояс», «Сёрфинг в городе», «Самбо — наука побеждать».

За существенный вклад в развитие физкультуры и спорта в стране и регионе благодарностью министра спорта РФ отмечена Татьяна Костикова, тренер спортшколы № 1; благодарность от губернатора края получила Евгения Ионина, директор спортшколы № 1; почётными грамотами минспорта региона награждены Александр Горган и Валентина Солдатова, тренеры спортшкол № 4 и № 3; благодарности от минспорта края удостоена Елена Детюк, заместитель директора Дома спорта «БОКМО». Благодарственные письма от Законодательного собрания Красноярского края получили: Ирина Витко, тренер спортшколы № 1, и Сергей Романчук, заместитель директора Дворца спорта «Арктика». В номинации «Лучший тренер 2020 года» награждены 34 наставника.

Лучшими среди норильчан признаны 32 спортсмена. Некоторые из них находятся в эти дни на соревнованиях, они получат заслуженные награды позже. В номинации «Открытие года» заслуженное поощрение получили трое спортсменов. В номинации «Преодолей себя» победила команда по адаптивному спорту «Север» (мини–футбол). Лучшей спортивной командой признана сборная спортшколы № 6 по мини– футболу: ребята получили путёвку на финал первенства страны и показали хорошие результаты на всероссийском уровне — норильчане стали четвёртыми из 16 коллективов России.

Участников торжества поблагодарили за высокие профессиональные результаты председатель городского Совета Александр Пестряков, заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева, начальник управления по спорту Михаил Голуб, начальник управления общественных связей администрации Норильска Владимир Баринов, депутаты горсовета Лариса Непляхович и Леонид Соломаха, другие именитые гости.