В Норильск прибыли именитые хоккеисты
В Норильск прибыли именитые хоккеисты
Сегодня на арене Дворца спорта «Арктика» состоится благотворительный матч с участием звёзд хоккея, ежегодно организуемый "Норникелем" и Ночной хоккейной лигой.
Перед игрой гости встретились с болельщиками в спортхолле «Айка», успев сначала осмотреть новое спортивное сооружение и оценить его красоту и удобство. На вопросы горожан отвечали Алексей Касатонов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Сергей Макаров и Александр Кожевников.
Болельщики поинтересовались, что дал именитым гостям первый тренер.
Александр Кожевников:
- Он относился ко всем ребятам как к сыновьям. Меня нашёл буквально на улице и взял в хоккей. К сожалению, он уже ушёл из жизни, но я благодарен ему за всё: в моем родном городе мы скоро поставим монумент в его честь.
Алексей Касатонов рассказал, что ему, как и его товарищам, повезло с наставником: об этом говорят и достигнутые спортсменами успехи.
Сергей Макаров:
- Тренер научил меня не только игре, но и простым житейским вещам: как быть человеком, мужчиной. Так что переоценить важность роли хорошего первого тренера невозможно.
Тон встрече был задан, дальше беседа протекала легко. Собравшиеся спрашивали у знаменитых хоккеистов, испытывали ли они неуверенность, когда ехали играть в американскую НХЛ — ведь на родине у них уже были заслуги, а там пришлось начинать с нуля.
Валерий Каменский:
- Интересных случаев там было много, хоть книгу пиши. Я играл в Квебеке, мне ещё и французский язык добавлял трудностей. Может, однажды, и расскажу, как всё было.
Болельщики спросили гостей о впечатлениях от сегодняшнего Норильска — некоторые спортсмены здесь не впервые — а также выяснили их мнение о соперниках-северянах.
- Ребята моложе, заставляют нас выкладываться изо всех сил. Уровень хороший, и это приятно, — отметил Александр Кожевников.
- Я в городе в первый раз и рад видеть, что здесь несколько дворцов спорта с ледовыми аренами. Это говорит о хорошей поддержке компании и о том, что каждый руководитель делает своё дело на совесть, — поделился известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Был и вопрос о том, что даёт легендам спорта участие в Ночной хоккейной лиге.
Алексей Касатонов:
- Мы востребованы, можем передавать свой опыт. Это, пожалуй, главное. Мы общаемся с болельщиками, многие хотят узнать о нас и нашей жизни. А ещё у нас есть возможность собираться вместе и вспоминать былые времена, что на самом деле бесценно.
За час гостям задали около десятка вопросов. После короткого перерыва звёзды вышли на лёд, чтобы в очередной раз скрестить клюшки с норильскими любителями хоккея.