В Норильск прибыли именитые хоккеисты

Перед игрой гости встретились с болельщиками в спортхолле «Айка», успев сначала осмотреть новое спортивное сооружение и оценить его красоту и удобство. На вопросы горожан отвечали Алексей Касатонов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Сергей Макаров и Александр Кожевников.

Болельщики поинтересовались, что дал именитым гостям первый тренер.

Александр Кожевников:

- Он относился ко всем ребятам как к сыновьям. Меня нашёл буквально на улице и взял в хоккей. К сожалению, он уже ушёл из жизни, но я благодарен ему за всё: в моем родном городе мы скоро поставим монумент в его честь.

Алексей Касатонов рассказал, что ему, как и его товарищам, повезло с наставником: об этом говорят и достигнутые спортсменами успехи.

Сергей Макаров:

- Тренер научил меня не только игре, но и простым житейским вещам: как быть человеком, мужчиной. Так что переоценить важность роли хорошего первого тренера невозможно.

Тон встрече был задан, дальше беседа протекала легко. Собравшиеся спрашивали у знаменитых хоккеистов, испытывали ли они неуверенность, когда ехали играть в американскую НХЛ — ведь на родине у них уже были заслуги, а там пришлось начинать с нуля.

Валерий Каменский:

- Интересных случаев там было много, хоть книгу пиши. Я играл в Квебеке, мне ещё и французский язык добавлял трудностей. Может, однажды, и расскажу, как всё было.

Болельщики спросили гостей о впечатлениях от сегодняшнего Норильска — некоторые спортсмены здесь не впервые — а также выяснили их мнение о соперниках-северянах.

- Ребята моложе, заставляют нас выкладываться изо всех сил. Уровень хороший, и это приятно, — отметил Александр Кожевников.

- Я в городе в первый раз и рад видеть, что здесь несколько дворцов спорта с ледовыми аренами. Это говорит о хорошей поддержке компании и о том, что каждый руководитель делает своё дело на совесть, — поделился известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Был и вопрос о том, что даёт легендам спорта участие в Ночной хоккейной лиге.

Алексей Касатонов:

- Мы востребованы, можем передавать свой опыт. Это, пожалуй, главное. Мы общаемся с болельщиками, многие хотят узнать о нас и нашей жизни. А ещё у нас есть возможность собираться вместе и вспоминать былые времена, что на самом деле бесценно.

За час гостям задали около десятка вопросов. После короткого перерыва звёзды вышли на лёд, чтобы в очередной раз скрестить клюшки с норильскими любителями хоккея.