Переиграть Буре

Дела хоккейные закинули легендарного спортсмена в наш город. Он приехал дать мастер-класс юным хоккеистам, поучаствовать в тренировке ХК «Норильск», пообщаться с тренерами и стать почётным гостем матча «Olimpbet ВХЛ — Кубок Шёлкового пути», в котором самый северный хоккейный клуб в мире принимал на своём льду красноярский «Сокол».

—Норильск теперь живёт хоккеем! Мастер-классы и уроки для юных игроков, любительские турниры и традиционные благотворительные матчи с участием легенд спорта давно объединяют местных жителей. А теперь благодаря «Норникелю» у города появилась и своя профессиональная команда, недавно дебютировавшая в чемпионате ВХЛ. Здорово, когда такая крупная компания правильно относится к спорту, — отметил гость.

Для юных хоккеистов тренировка начиналась как обычно: раскатка, несколько стандартных упражнений, атаки и броски в ворота. Участие в ней звезды вносило интригу: ребята гадали, сыграет ли Павел Буре с ними в хоккей? Конечно, да! Поначалу скованные, мальчишки вскоре воодушевились участием Русской Ракеты, раскрылись, заиграли во всю силу. Получить передачу от самого Буре и забросить шайбу — такое надолго запомнится! Но раз одни выигрывают, другие проигрывают, по старой спортивной традиции, если верить Павлу Буре, должны кувыркнуться на льду.

–Ребята хорошо объезжают стойки, катаются, но подъезжая к воротам, не забивают голы. Я объяснил, что в хоккее нужно стараться забросить шайбу. Они поняли и стали активнее, — резюмировал тренировку Павел Буре.

Рецепт успеха от Павла Буре прост и давно знаком, но оттого не менее действенный: «Чтобы блистать на льду, надо много трудиться и слушать тренеров».

После детского мастер-класса Павел Буре остался на льду: к нему присоединились взрослые игроки ХК «Норильск». Встреча получилась особенно тёплой и трогательной, потому что Русская Ракета встретился с Михаилом Анисиным, с которым знаком много лет. Настал черёд профессионалов показывать свои способности. Хоккей-челлендж устроил блогер Vobon (Владимир Тимофеев), который также регулярно популяризирует на своём канале Норильск и местные хоккейные баталии. Буре отметил, что он привык к такому формату привлечения зрителей: «Именно для них и играют хоккеисты. Потому мы всегда готовы сделать для людей что-то интересное».

«Удачи в спорте!» — оставил пожелание норильчанам Павел Буре на стене славы в спортхолле «Айка».

Вот и наступило время главной зарубы дня: на норильском льду встретились хоккеисты Норильска и красноярского «Сокола». Игра ожидалась интересной: «Крылатые» — бронзовые призёры ВХЛ прошлого сезона, а норильчане — новички лиги. Но уступать наши ребята явно не собирались. Тем более трибуны бешено гнали вперёд, а среди болельщиков был Павел Буре, который открыто признался, что болеть будет за норильчан, коль он гость «Родины льда».

Гости открыли счёт на 11-й минуте – цель поразил Юрий Кожухов. Хозяева льда ответили обидчику двукратно: Никита Колесников восстановил паритет, а через минуту успех отпраздновал Степан Борисов. Правда, «крылатые» тут же наказали «медведей»: Алексей Князев забросил вторую шайбу «Сокола», и на перерыв команды ушли при счёте 2:2. Норильчане показывали красивый и концентрированный хоккей: уже в середине второго периода довели счёт до 4:2 (отметились Михаил Варнаков и Вячеслав Скобелев). И это при том, что голкипер «Сокола» Антон Худобин всего три года назад играл в финале Кубка Стэнли! Наш же Матвей Ботов отразил 31 бросок за матч! До финальной сирены гости сумели отыграть одну шайбу, реализовав большинство усилиями Александра Ляхова, но его гол стал последним. Трижды за игру на поле появлялся врач — схватка была упорная, местами ожесточённая. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

После игры зрителей ждал сюрприз: традиционное послематчевое шоу устроил Михаил Анисин, продемонстрировавший прекрасный вокал. Перед переполненными трибунами (матч в этот день посетили 2138 человек) он исполнил две песни. А Павел Буре после игры поздравил «медведей» и вручил кепку лучшего игрока голкиперу Матвею Ботову.

© Витас Бенета

Довольными остались все! Даже те, кто ничего не смыслит в хоккее, выходили из «Арктики» в отличном настроении. А усталые, но явно довольные игроки предвкушают короткий отдых. «Норильск» продолжит домашнюю серию 11 ноября. Матч состоится на льду Дворца спорта «Арктика» в 15.00. Соперниками станут игроки «Кристалла».