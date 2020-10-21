​В Норильске прошли чемпионат и первенство города по дзюдо, посвящённые Дню Победы

Соревнования собрали более 180 спортсменов, но, несмотря на многочисленность, турниры не вышли на обычные показатели числа участников, говорит главный судья Андрей Бордюговский:

- Этот турнир - традиционный, проходит много лет. Было решено, что он не будет отменён из-за коронавируса, но пришлось его перенести. Обычно участников много больше: больше сотни в каждый день, но почему в этом году "недобор", понятно: кто-то болеет сезонными простудами, кто-то не успел набрать форму после возвращения из отпуска. Но в целом соревнования прошли хорошо и без травм, - подытожил он.

По их результатам тренеры будут отбирать участников, которые представят город на соревнования более высокого уровня.