Первый после Хабиба. Бывший дудинец Пётр Ян — новый чемпион UFC России в смешанных боевых искусствах

27-летний Пётр Ян на турнире в Абу-Даби стал чемпионом UFC в легчайшем весе. В пятом раунде поединка, который поначалу складывался для него сложно, он нокаутировал знаменитого бразильца Жозе Альду. До сих пор подобного успеха среди наших бойцов добивался только Хабиб Нурмагомедов.

В ночь с субботы на воскресенье в Абу-Даби состоялся первый турнир, устроенный UFC в рамках грандиозного проекта Fight Island, внепланово организованного в связи с пандемией коронавируса. Одним из центральных поединков в его программе был бой за вакантный титул чемпиона мира в категории до 61 кг между россиянином Пётром Яном и бразильцем Жозе Альду, пишет «Спорт-экспресс».

Встречались два очень разных с точки зрения бэкграунда бойца. 33-летний Альду — легенда смешанных единоборств, обладатель чемпионского титула с 2009 по 2015 годы, победивший множество знаменитых бойцов. 27-летний Ян, проводивший всего седьмой бой в UFC, — одна из ярчайших восходящих звезд промоушена, ему достался шанс довольно быстро сразиться за титул. И этим шансом россиянин воспользовался.

После неудачного первого раунда Жозе Альду во втором и третьем показал классную ударную технику. В четвертом раунде преимущество российского бойца уже было явным, а в пятом он, прижав Альду к ограждению октагона, осыпал противника настоящей канонадой мощнейших ударов, приведшей к досрочной остановке боя.

«Россия, мы это сделали!», – сказал на камеру Пётр Ян после боя, обнял своего соперника и получил пояс чемпиона UFC. Примечательно, что на путь от дебюта в главном промоушене мира до титула чемпиона у Яна ушло всего два года.

«Я провел великолепный бой!» — сказал Пётр на пресс-конференции после встречи.

Пётр Ян — второй в истории UFC чемпион из России. До него до звания удалось добраться лишь считающемуся сейчас неофициальным королём MMA и пользующемуся колоссальной популярностью в мире Хабибу Нурмагомедову, который выступает в категории до 70 кг. Теперь Пётр Ян встал в один ряд с легендами — с российскими бойцами, которые выигрывали пояса сильнейших лиг: Олег Тактаров, Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов. Пётр стал чемпионом, победив великого бойца более чем убедительно.

Для жителей Норильска и Таймыра это событие особенно приятно, поскольку Пётр Ян - уроженец столицы Таймыра – он родился в 1993 году в Дудинке. В шестом классе он начал заниматься тхэквондо и мини-футболом. В 12 лет - боксом в Дудинке под руководством Николая Суржикова. После 9 класса школы переехал в Омск, где продолжил тренировки под руководством мастера спорта СССР по боксу Юрия Демченко.

В сентябре 2018 года он вместе с семьей переехал в Екатеринбург, чтобы выступать за клуб «Архангел Михаил». После первой защиты титула чемпиона ACB Пётр подписал контракт с UFC.

Сейчас Ян планирует турне по городам, которые находятся за Уралом, по тем самым, которые его закалили.