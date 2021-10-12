Первый турнир по дворовому футболу в рамках проекта «Спорт в каждый двор» прошёл на площадке у школы № 21

Организовать такой турнир, рассказывает директор школы № 21 Валерий Решетняк, хотелось давно – площадка есть, а ни одного официального соревнования здесь не проходило. Хотя она пользуется популярностью у местной детворы, летом здесь постоянно играют ребята в самые разные игры. Потому, когда Валерий Решетняк предложил идею другим школам, ребята быстро отозвались.

- Площадку открыли в 2017-м на деньги края - спасибо Людмиле Магомедовой, - рассказывает он. - Но ширина ворот не позволяла запускать туда снегоуборочную технику, поэтому после выпадения снега площадка простаивала. Сейчас мы расширили ворота, и теперь она будет очищаться, так что мы вполне можем проводить здесь турниры. Погода нас не смущает: в школе можно согреться, выпить воды, а потом играть дальше. Хотя в штормовую погоду и сильный мороз, конечно, соревноваться не будем.

Открыл большой спортивный год турнир по футболу. К участию пригласили ребят 8-9-х классов из ближайших школ - № 9, 13, 21, 29 и 31, поддержала идею и команда «Молодой гвардии» «Единой России». Сразиться успели до первого снега, играли налегке – было тепло, да и азарт подогревал. Турнир предполагал матчи в два тайма по десять минут, соревновались по системе «на вылет». Рефери выступили учителя физкультуры 21-й школы, протоколистами – сами школьники.

- Идея отличная, побольше бы таких! Нас только смущает, что в других командах есть ребята постарше, но будем выступать, раз уж взялись, - делятся

участники команды 31-й школы Роман, Илья, Данияр и Феликс. - Мы с удовольствием отозвались, потому что поиграть всегда хочется, активностей в Норильске немного. Мы даже сами уговаривали, чтобы нас взяли. Потом попробуем участвовать ещё в соревнованиях по баскетболу и в хоккее, пусть мы и не хоккеисты, но будем стараться.

Рядом разминается команда «Молодая гвардия», с ними – группа поддержки. Даниэль, представитель команды, говорит, что ребятам нужны турниры для непрофессионалов. Потому на эти соревнования отозвались очень быстро – команду собрали буквально за пару звонков.

- Для тех, кто не ходит в секции, это хорошая возможность показать себя. Погода сегодня совершенно не мешает: кто хочет - играет в любую погоду. Мы надеемся, нас пригласят и на будущие турниры по другим видам спорта,- в общем, готовы поддержать спортивную идею делом! – обещает Даниэль.

Даты предстоящих соревнований пока не определены, но игры теперь станут всесезонными, и состязаться будут школьники из разных параллелей, поясняет Валерий Решетняк. Причём особых умений не требуется – достаточно того уровня, что есть у ребят, которые играют на этой площадке.

- Мы хотим оторвать детей от смартфонов, напомнить им про обычные радости и показать всем: чтобы что-то делать, не нужно ждать помощи. Делайте сами, как было в нашем детстве: мы брали лопаты, расчищали площадку и играли. Чемпионы растут не в больших залах, а на таких вот площадках. Вот сейчас ребята довольны, и это для меня главное. Хочу, кстати, сказать спасибо неравнодушным жителям нашего микрорайона – очень многие помогают в школьных делах и хотят участвовать в наших активностях. Вот летом мы устроили субботник, пришли дети, родители, учителя, все вместе высаживали саженцы. Неравнодушных людей у нас много, нужна только правильная организация, - считает директор школы.

Все будущие турниры пройдут в валенках – ребята погоняют в хоккей с теннисным мячом, попробуют силы в зимнем баскетболе и волейболе на снегу. Именно валенки станут символом дворового спорта, они же будут изображены на эмблемах турниров и появятся на призовых кубках.

У Валерия Решетняка амбициозные планы – в дальнейшем он хочет бросить вызов администрации города и предложить чиновникам принять участие в одном и турниров.

- Это отличный пример для ребят, - уверен педагог. - Классно же, если дети увидят, что, например, сам глава города играет на их дворовой площадке!

А в первом турнире по дворовому футболу победителем и обладателем кубка стала команда школы № 29. За ними расположились школы № 9 и № 31.