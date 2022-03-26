По крепкому льду

Хоккею в нашем городе уделяется немало внимания. На протяжении ряда лет проходят обучающие семинары Федерации хоккея России для тренеров и судей, и в преддверии турнира мероприятия состоялись уже в восьмой раз. Программа теоретических и практических занятий разработана на основе методик Национальной программы подготовки хоккеистов, генеральным партнером которой выступает «Норникель». На сей раз в рамках тренерского модуля рассматривали особенности педагогической подготовки игроков, а также процесс организации тренировочного процесса в переходный период. По традиции тренерский модуль включал и практические занятия — на льду и в спортзале. В финале участников ждала сдача ледовых нормативов и тестирование.

Вслед за взрослыми показать себя в деле предстояло уже детям. В этом году две норильские команды хоккеистов приветствовали на домашнем льду две московские дружины — это «Янтарь» и «Снежные барсы». Норильчане — «Заполярник» и «Заполярник–Умка» — настраивались дать серьёзный бой гостям и, конечно же, победить.

Турнир проходил по круговой системе: в течение трёх игровых дней все команды встретились друг с другом. Поболеть за хоккеистов мог любой желающий — вход на трибуны был свободным. И хотя основную массу болельщиков составили родители и друзья норильских игроков, болели в эти дни не только за своих, но и за хороший хоккей, за всех, кто его показывал. Так что заслуженные аплодисменты получили все команды.

Сказать, что игры получились жаркими, значит преуменьшить накал страстей. Парни — даром что ещё малы — энергично работали на площадке, прижимали соперников к бортам, переходили от атак к контратакам — словом, показывали настоящую мужскую игру, «без дураков». Счёт подчас тоже был серьёзным: например, в последней игре турнира на табло высветились цифры 11:10. Победу праздновал «Заполярник».

Александр Бутурлин, тренер уступившей в этом поединке и в итоге занявшей последнее место в турнире команды «Янтарь», не стал посыпать голову пеплом. Он признал, что результат оставляет желать лучшего, но рисунок игр во многом радовал: ребята старались, выкладывались, матчи были эмоционально насыщенными:

– И ведь шансы у нас были: сначала проигрывали 0:5, но сравняли счёт и могли бороться дальше. Силёнок не хватило, принятый на турнире формат в три периода по 20 минут нам непривычен, обычно мы играем два по 15 минут. В любом случае парням полезно помериться силами со сверстниками из других регионов. Не только оценить своё и чужое мастерство на площадке, но и просто увидеть другие города, то, как и чем здесь живут люди. Не скрою, сначала Норильск произвёл на нас неоднозначное впечатление, но потом оно выправилось: для нас провели экскурсию по городу, рассказали о его истории, мы побывали в местном музее. Мы вообще впервые так далеко на соревнования выезжаем, и думаю, ребята, которым по 12 лет, будут помнить эту поездку всю жизнь.

Норильских спортсменов Александр Бутурлин похвалил: многие показывают хорошее катание и умеют создавать выигрышные комбинации.

Для второй московской команды, «Снежных барсов», турнир сложился лучше — на церемонии награждения на груди у ребят красовались заслуженные серебряные медали. Тренер москвичей Кирилл Смирнов говорит, что испытание оказалось непростым, хотя в целом дела у команды обстояли хорошо, если не считать игру против «Заполярника», ставшего в итоге победителем:

– Перед стартом Кубка прогнозов мы не составляли — неблагодарное это дело. Опирались на физическую форму, кондиции. Здорово, что поиграли у вас, теперь с хорошим настроением продолжим игры дома, у нас сейчас середина сезона. Мне понравилась организация турнира в Норильске, болельщики, так что если позовут ещё, с радостью откликнемся.

Кстати, у «Снежных барсов» имелось уникальное отличие от других команд: в их составе под номером 26 играла единственная на турнире девушка — Мария Внучко. Бегала наравне с парнями, хотя своими показателями, как говорит сама, осталась не слишком довольна:

– У мальчиков больше скорости, организованности, их лучше тренируют. Мне нравится играть в команде с парнями — с девочками тоже хорошо, но, на мой взгляд, продуктивности всё же меньше. Побегаю так до 14 лет, а там посмотрим. Пока в планах — прибавлять в уровне.

Марию во время церемонии награждения лучших игроков по праву назвали украшением турнира. Анастасия Перфильева, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике, ко всему прочему отметила, что на льду Дворца спорта «Арктика» состоялся настоящий праздник хоккея, а следить за игрой ребят было огромным удовольствием:

– Безусловно, дополнительная соревновательная активность, ввиду удалённости Норильска, очень важна для наших спортсменов. Все играли классно и сделали всех нас частью этого праздника. Спасибо! Поздравляю команду «Заполярник»: вы сегодня проявили спортивный характер, азарт и волю к победе. А остальным участникам турнира желаю крепкого льда и успехов в будущем. Отрадно видеть, что Норильск становится по–настоящему хоккейным городом: буквально через неделю у нас пройдёт пятый благотворительный матч Ночной хоккейной лиги с участием легенд советского и российского хоккея — это уже стало хорошей традицией.

По итогам шести игр обладателями золотых медалей и Кубка «Норникеля» стали норильчане из команды «Заполярник». Серебро досталось «Снежным барсам», бронзу завоевал коллектив «Заполярник–Умка». Лучшим вратарём признан Захар Коваленко («Заполярник–Умка»); защитником — Никита Шевченко («Снежные барсы»); нападающим — Дмитрий Кокорин («Заполярник»).

Михаил Голуб, начальник управления по спорту администрации

Норильска, поздравляя ребят с успехом, подчеркнул, что они не просто провели серию игр, а прошли большой спортивный путь, наполненный яркими переживаниями:

– Сегодня проигравших нет: все вы получили много положительных эмоций от общения дуг с другом, спортивный опыт, соревновательную практику — всё, что поможет вам наращивать спортивное мастерство. Особая благодарность — компании «Норникель» за то, что она вновь сделала Москву чуть ближе к Норильску.

Ну а сами победители турнира, обладатели новёхоньких золотых медалей, выглядели скорее усталыми, чем ликующими. Ещё бы: за десять дней они успели сыграть девять игр! Такая нагрузка не у всех взрослых команд бывает.

– Мы только что приехали с финала «Золотой шайбы», где сыграли шесть матчей и стали девятыми из 16 команд. Был день на отдых, а потом ещё три очень напряжённые игры. Конечно, ребята немного выдохлись и эмоционально, и физически. Именно поэтому в финальной игре они вели 5:0, но упустили преимущество, и в итоге разница оказалась лишь в одну шайбу. И перед этим был сложный матч — 5:4, в нём мы тоже сначала вырвались вперёд. Конечно, парням хотелось показать свой максимум. Выложились сегодня по полной, — поделился Борис Рагулин, тренер «Заполярника».

Соперники у норильчан подобрались достойные, с большим игровым опытом за плечами, но настрой на победу сыграл свою роль. Сказано — сделано. Взяли реванш за прошлый год, когда северяне (правда, это были игроки другого возраста) не смогли взять первый Кубок.

– С москвичами играть непросто, зато опыт ценный. У нас было ощущение, что мы выиграем — после игры со «Снежными барсами» появилась уверенность. Сегодня «Янтарь» по ходу игры нас догнал, но мы не сдались. Спасибо тренеру — он очень волновался за нас, мы не хотели его расстраивать. Ну а мне просто везло — шайба отскакивала мне на клюшку, — скромничает лучший нападающий турнира Дмитрий Кокорин.

Впереди у обеих наших команд короткий отдых, а уже 1 апреля их ждут в федеральном образовательном центре «Сириус» в Сочи, где они проведут 23 дня в регулярных тренировках на льду и на земле. К числу наставников присоединятся мастера спорта международного класса, заслуженные тренеры, которые помогут поднять достижения северян на новый уровень.

– Для этого будет всё: специальные залы, лёд, игры, в общем, полная нагрузка. Я уверен, это даст командам огромный разгон. Результат увидим в будущем сезоне, — уверен Борис Рагулин.