По решению Всемирного антидопингового агентства Красноярск лишён права проведения ЧМ по фристайлу и сноуборду в 2025 год

По данным ТАСС, согласно решению суда до 2022 года Россия лишается права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. В связи с этим российские спортсмены в течение двух лет будут выступать без флага и гимна страны.

Отметим, что Красноярск единственный город, который подал заявку на проведение ЧМ.

«Из-за санкций, указанных в решении CAS [спортивного арбитражного суда] против РУСАДА [Российского антидопингового агентства], Красноярск был исключён из числа организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Поскольку хозяин турнира будет назван до конца 2022 года, заявка всё еще подпадает под двухлетний запрет», - цитирует ТАСС сообщение FIS.