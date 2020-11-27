На лыжной базе «Оль–Гуль» завершилось первенство города по лыжным гонкам

– К сожалению, дети в соревнованиях не участвовали, но мы всё же провели состязания. На старт вышли 36 человек, — отметила директор базы Полина Киселёва. — Поболеть, правда, смогли только друг за друга — мероприятия проводятся без зрителей.

Всего в ноябре лыжники состязались в четырёх крупных соревнованиях. В начале месяца они собрались на первенство спортшколы № 3 по лыжным гонкам. Тогда ещё ограничения не ввели, и на трассу вышли более 70 участников в разных возрастных категориях. Позднее прошли городские соревнования, собравшие сразу 88 лыжников. А вот последовавший 19 ноября тур в зачёт спартакиады бюджетных организаций, вузов и силовых структур собрал уже только взрослых спортсменов.

Полина Киселёва также напомнила, что на лыжной базе сейчас не работает прокат инвентаря, но желающие заниматься на собственных лыжах могут свободно приезжать на «Оль–Гуль».

– Хочу обратить внимание горожан на то, что освещение трассы включается только во время тренировок воспитанников спортшколы. Расписание занятий размещено на информстенде в холле базы, также его можно уточнить на вахте, по телефону 47–05–55, — отметила она.

Соревновательный процесс продолжится и в декабре, также без зрителей. К сожалению, не будут массовыми и зимние тактические соревнования, назначенные на 29 ноября, — Кубок «Боевого братства», который тоже пройдёт на «Оль–Гуле».