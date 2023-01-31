Победитель седьмого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Алексей Мечетный провёл мастер-классы для норильских танцоров

Визит Алексея в Норильск — практически везение. У победителя седьмого сезона шоу «Танцы на ТНТ», обладателя звания лучшего танцора по версии Dance.RUssian Awards, график весьма плотный — каждые выходные он даёт мастер-классы в разных городах страны, и приехать так далеко — в Норильск — помогла дружба. Брат Алексея, Константин, — тренер сборной страны по карате, он дружен с Алексеем Нуркеновым, директором норильского клуба единоборств и фитнеса Olymp, тренером молодёжной сборной России. Кстати, именно в этом центре и прошли мастер-классы.

Приезд Мечетного планировали практически за год. Тогда команда Нуркенова занималась реализацией проекта «Время танцев» — открытием первого в городе специализированного хореографического зала с профессиональным паркетом. Проект стал победителем конкурса соцпроектов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» (сумма грантовой поддержки составила 1,5 миллиона рублей). На открытии зала директор центра Olymp отметил: «Основная задача нашего мультицентра — привлечь к активному досугу как можно больше ребят. В условиях Крайнего Севера это особенно важно». Тогда же было объявлено и о планируемом приезде Мечетного.

И вот Алексей в Норильске. На его мастер-классы в рекордные сроки записались свыше 150 человек из пяти танцклубов города. Уроки были разной продолжительности: танцоры младшего возраста тренировались час-полтора, старшие — порой больше двух часов.

При встрече Алексей Мечетный доброжелательный и немного усталый — за два дня он дал уроки восьми классам танцоров. Люди приходили, чтобы «впитать» уникальный авторский стиль, которым знаменит танцор.

За плечами Алексея много лет занятий бальными танцами. Начинал уроженец Тверской области, как многие, — увидел рекламную листовку местной танцевальной студии и решил записаться на занятия. В 14 лет впервые при поддержке преподавателя провёл урок сам и понял, что хотел бы стать профессиональным хореографом. Посвятив бальным танцам восемнадцать лет, танцор понял, что развиваться в этом направлении больше не хочет, и переключил внимание на хип-хоп и другие динамично развивающиеся стили. Сегодня он признаётся, что, на его взгляд, все они взаимосвязаны, а его личный стиль можно назвать смешанным:

- Я каждую неделю придумываю по три–четыре хореографических элемента, чтобы давать на мастер-классах разный материал. Эксклюзив был и в Норильске, кое-что придумал только утром. Главное — показывать музыку. Я придерживаюсь авторского стиля. В движениях рук много от фламенко, панковых стилей. Корпус — модерн, контемп, хип-хоп; ноги — хаус, крамп. В итоге всё это смешиваешь. Детям я показывал в основном хип-хоп, танцорам постарше — авторскую хореографию.

К моменту победы в «Танцах на ТНТ» он уже был знаком с ведущими танцорами, в том числе Мигелем, Егором Дружинным (в его театре танца Алексей работает), создавал коллаборации. Он занялся организацией фестивалей Open Dance Floor, где совсем юные танцоры могли посетить мастер-классы известных хореографов. Танцор успел поработать в таких столичных студиях, как PROтанцы, New York и Mdc Nrg. Набравшись опыта, он открыл в Клину танцевальную школу Easy Dance Studio, в которой образовались две команды: Easy Crew и Easy Kids. Со временем эти два коллектива стали фаворитами мероприятий «Репутация», Open Dance Floor и Upgrade.

Победа в проекте «Танцы на ТНТ» не уменьшила желания расти, говорит Алексей. Он надеется никогда не ощутить того, что достиг потолка в танцах. Зато эта победа дала много полезных знакомств, проектов, идей:

- Находясь каждые выходные в разных городах, я стараюсь найти время на то, чтобы посетить в качестве ученика мастер-кассы других танцоров. Мне кажется, только обучаясь новому можно расти. Это было очень сложно делать, пока я не переехал в Москву. Этот город — всё же хореографическая столица страны, все топовые мастера танца там. Я смотрю на норильских ребят — они весёлые, любят танцевать, стараются, у многих неплохо получается. Но опыт ничем не заменишь, без него прогресс замедляется. Так что тем, у кого есть возможность пробовать новое, посещать мастер-классы, побывать на проектах типа «Танцев», — советую ею пользоваться, это отличная школа.

Он также отметил удобство площадки для занятий («Сумасшедшая база!») и нового танцзала. К сожалению, Алексей пока затрудняется сказать, приедет ли в Норильск ещё раз. Но надеется, что получится. Говорит, Норильск оказался гостеприимным, а ещё интересно было увидеть его своими глазами:

- Это «пробный камень». Если танцорам понравится, будем искать возможности, — пообещал директор центра Olymp Алексей Нуркенов. — Пока же могу анонсировать мастер-классы по карате — уже в начале февраля ждём Даниила Уфимцева, бронзового призёра первенств Европы и мира; в марте приедет Алексей Урунтаев, тренер молодёжной сборной, кумитист. Его ребята показывают сегодня серьёзные результаты, думаю, для норильских спортсменов встреча с ним будет крайне полезной.