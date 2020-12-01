Под занавес ноября в Талнахе прошло первенство спортшколы № 4 по боксу

Тренеры напомнили, что тренировочные занятия сейчас также можно проводить лишь со спортсменами 1-4-х и 9-х, 11-х классов.

- Хочется выделить победителей, которые показали наиболее зрелый и качественный бокс. Это Монастырский Максим, Карасёв Егор, Неверов Артём, - отметил Максим Трофимов, старший тренер спортшколы № 4. – Я хочу процитировать слова заместителя ФСО и председателя попечительского совета Федерации бокса России Алексея Рубежного, которыми мы сегодня руководствуемся: «Обязательно проводите соревнования, но, естественно, с соблюдением всех норм эпидемиологической ситуации, спортивная жизнь не должна останавливаться».

В планах – соревнования в декабре на призы Деда Мороза. Их проведение будет зависеть от эпидобстановки.