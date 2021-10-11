Поделили очки с «Динамо»

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» потерпел поражение от самарского «Динамо» во втором матче первого тура Париматч-чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги. Заполярный клуб проиграл со счётом 2:7. По голу забили Данил Кутузов и Руслан Кудзиев.

Обстучав весь каркас ворот самарцев, норильчанам так и не удалось забить нужное количество голов. Удача в этот вечер была на стороне «Динамо».

Таким образом, команды поровну поделили между собой очки в стартовом туре Париматч-Суперлиги.