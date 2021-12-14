Подготовка к X-WATERS Plateau Putorana – 2022 продолжается

В минувшие выходные норильских пловцов наставлял и тренировал идейный вдохновитель и основатель серии стартов X-WATERS Александр Базанов. Вводную лекцию он посвятил Total Immersion (полное погружение) – методике обучения плаванию, которую часто называют плавательной йогой. Сам Александр Базанов, научившись плавать кролем в 2011 году по этой методике, уже в 2012 году стал вторым человеком в России, официально преподающим Total Immersion.

Теорию норильские пловцы закрепили на практике во время тренировок в бассейне «Х-Fit Север». Учились максимально расслабляться в воде, концентрироваться на технике и осознавать каждое движение.

Напомним, на подготовку к этапу чемпионата мира по плаванию на открытой воде у норильской команды по холодовому плаванию есть семь месяцев. X-WATERS Plateau Putorana – 2022 пройдет на озере Лама в июле будущего года.

Проект X-WATERS Plateau Putorana реализуется при участии Агентства развития Норильска и при поддержке компании «Норникель». Популяризацией холодового плавания в Норильске занимаются «Моржи Таймыра» и Nord Diving Club.