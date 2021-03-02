Подписано соглашение о развитии студенческого спорта в Красноярском крае

Почётный гость мероприятия - двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, председатель Ассоциации спортивных студенческих клубов (АССК) России Елена Исинбаева. Открывая форум, на котором собрались представители 10 высших учебных заведений Красноярского края, заявила: «Будем развивать студенческий спорт в вашем крае, будем вовлекать молодёжь в занятия спортом посредством личного примера и взаимодействия с ними».

В рамках мероприятия было подписано соглашение о развитии студенческого спорта между КрасГМУ, министерством спорта Красноярского края, агентством молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края и АССК. В создаваемое региональное отделение Ассоциации войдут пять действующих спортивных клубов красноярских университетов.

На встрече Елены Исинбаевой с главой Красноярского края было отмечено, что у Красноярска есть большой потенциал наследия Всемирной зимней Универсиады. Александр Усс предложил провести в краевой столице одно или несколько мероприятий АССК России: Зимний фестиваль студенческого массового спорта «АССК.Фест» в 2022 году, Всероссийский клубный турнир «Восток vs Запад» в 2022 или 2023 году и Всероссийский фестиваль студенческого спорта «ACCK.Фест» в 2022 или 2023 году, сообщается на странице губернатора в соцсети.