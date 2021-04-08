Подведены итоги конкурса «СыграйКакБуре»

Каждый победитель получит хоккейную клюшку, футболку, шайбу, вымпел и бейсболку с автографом легендарного нападающего Павла Буре. Их обладателями станут юные хоккеисты Виктор Мозолев, Денис Сосновский и игрок Ночной хоккейной лиги Влад Махновский. Именно их видео с повторением финта «Русской ракеты» отметило жюри.

Кроме того, все победители смогут попасть на Матч легенд, который пройдёт 9 апреля в ледовом дворце «Арктика», где во время торжественной церемонии и получат призы.