МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подведены итоги конкурса «СыграйКакБуре»

Подведены итоги конкурса «СыграйКакБуре»

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Подведены итоги конкурса «СыграйКакБуре»

Он был объявлен накануне благотворительного хоккейного Матча легенд в Норильске.

Подведены итоги конкурса «СыграйКакБуре»Подведены итоги конкурса «СыграйКакБуре»

Каждый победитель получит хоккейную клюшку, футболку, шайбу, вымпел и бейсболку с автографом легендарного нападающего Павла Буре. Их обладателями станут юные хоккеисты Виктор Мозолев, Денис Сосновский и игрок Ночной хоккейной лиги Влад Махновский. Именно их видео с повторением финта «Русской ракеты» отметило жюри.

Кроме того, все победители смогут попасть на Матч легенд, который пройдёт 9 апреля в ледовом дворце «Арктика», где во время торжественной церемонии и получат призы.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото из открытых источников
8 апреля в 18:20 3170
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