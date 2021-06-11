МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подведены итоги отборочного заплыва в бассейне «X-Fit Север»

Подведены итоги отборочного заплыва в бассейне «X-Fit Север»

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Подведены итоги отборочного заплыва в бассейне «X-Fit Север»

К участию в чемпионате мира по плаванию в открытой воде приняли участие члены клубов «Моржи Таймыра» и Nord Diving Club, другие спортсмены.

Подведены итоги отборочного заплыва в бассейне «X-Fit Север»

По итогам соревнований определены семеро лучших пловцов - пятеро мужчин и две женщины. В команду Таймыра вошли: Юрий Энгельгардт, который справился с дистанцией 1852 м за 50 мин. 51 сек.; Александра Патюкова - она преодолела 1000 м за 18 мин., Федор Трухин - 1000 м за 14 мин. 58 сек.; Александр Евлаш - спортсмен проплыл 100 м за 1 мин. 4 сек. и 1000 м за 15 мин. 58 сек.; Иван Гордейчук, оставивший за плечами 1000 м за 18 мин. 28 сек.; Юрий Семёнов - 29,67 сек на 50 м и 1 мин. 2 сек. на 100 м, а также Ольга Суркова - она проплыла 50 м за 40 секунд.

Текст Ольга Ананских
Фото Ирина Яринская
11 июня в 12:10 540
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