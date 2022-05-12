Полный комплект медалей завоевали норильские пауэрлифтеры на чемпионате и первенстве Красноярского края

На соревнованиях по пауэрлифтингу (классические троеборье и жим лёжа), проходивших в Красноярске, выступили 254 спортсмена с 22 территорий региона. В их числе и норильчане.

Наши земляки выступили более чем успешно. Надежда Вербицкая стала победительницей в троеборье (весовая категория — 84 кг), а также вице-чемпионкой в жиме лёжа. Ещё один норильчанин Хейируллах Уруджев получил бронзу в троеборье (74 кг). Третьи места в троеборье (93 кг) и жиме лёжа занял Владислав Бедарьков. Все три спортсмена подтвердили норматив кандидата в мастера спорта России. Этот же норматив подтвердил ещё один член нашей команды Илья Григорьев (весовая категория — 83 кг). Впервые выполнили норматив КМС Руфат Мамедов и Максим Тянь (тренеры спортсменов — Евгений Карев и Евгений Кретов).