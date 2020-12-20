Федерация армейского рукопашного боя

Трудное начало

Армейский рукопашный бой — военно–прикладной полноконтактный вид спорта, включающий основные техники из арсенала лучших единоборств, таких как карате, самбо, дзюдо и бокс. Зародившись в 70–х годах прошлого века в ВДВ, армейская рукопашка успешно развивалась во всех структурах Минобороны СССР. Позднее организаторы первого штаба Федерации АРБ разрешили ввести и гражданское направление этого вида спорта. В 1998–м прошёл первый открытый чемпионат России. Но в 2004–м Минспорта страны запретило участие в АРБ детей и подростков. Отменили запрет спустя четыре года, и в спорт пришли нахимовцы, кадеты, суворовцы. С 2018 года по армейскому рукопашному бою официально разрешено присваивать юношеские разряды. Сегодня АРБ успешно развивается и завоёвывает популярность среди молодёжи.

В Норильске АРБ представлен региональным отделением спортивной Федерации армейского рукопашного боя России, куда входит и клуб армейского рукопашного боя. В нашем городе история этого спорта началась в 2007 году, когда Виктор Диконенко ушёл в рукопашку, имея за спиной многолетний опыт занятий карате и тхэквондо. В тот год компания «Норникель» проводила Игры доброй воли в «Арктике», где выступили представители всех единоборств города. Одним из гостей стал московский представитель Федерации АРБ. Именно он и предложил сотрудничество местному клубу. Но затем последовало несколько трудных лет, когда не удавалось получить юридическое обоснование для дальнейшей деятельности.

– Меня подвёл партнёр, который брал на себя юридическую составляющую работы и организацию соревнований. Между тем я продолжал тренировать ребят. Когда же понял, что соревнования не готовятся, то распустил клуб, оказавшись в ситуации, когда нет официального статуса, зала и финансирования. Но спустя пару месяцев предложение о помощи поступило от гимназии № 1, большое спасибо Марку Горовому, который тогда был директором учреждения. Так в 2009 году у нас появился свой зал. Я дал объявление, пришли всего два человека. В тот же день мне позвонил один из бывших учеников, который попросил разрешения тренироваться самому и пригласить пару друзей. Я, конечно, разрешил. А на следующий день меня уже ждала группа примерно из 50 человек. Там были и мои бывшие ученики, и новенькие ребята. Я понял, что не имею морального права оставить их. В декабре того же года подал документы в минюст края на регистрацию организации, и с тех пор мы активно развиваем этот вид спорта, — рассказывает Виктор Диконенко.

Больше бойцов, хороших и разных

На первых же для нашего клуба краевых соревнованиях, первенстве региона в мае 2011 года, воспитанник норильского АРБ Иван Берсенёв стал серебряным призёром. С тех пор наши спортсмены не пропускают ни одного первенства, межрегионального турнира и чемпионата края. Сегодня подготовлены 18 бойцов с первым взрослым разрядом и пять КМС. А вот звание МС присуждается только на соревнованиях под юрисдикцией Минобороны, куда практически невозможно попасть, так что у норильчан эта ступень ещё впереди. Самое высокое достижение в личном зачёте — серебро на СФО в этом году, а также третье общекомандное место по краю в 2016–м. Это дорогого стоит, говорит председатель отделения АРБ, потому что материковские команды привозят огромные делегации по 30–40 хорошо подготовленных бойцов. У нас — максимум 10, поскольку выезды обходятся в копеечку.

– На последнем турнире в октябре собрались 500 спортсменов. Это очень трудно: два дня с утра до вечера поединки на трёх татами. Но мы стараемся не отставать, например, в 2016–м я прошёл аттестацию и стал судьёй первой категории. Это необходимо, чтобы проводить соревнования в Норильске и присваивать разряды. Но главное — АРБ в городе интересует многих, это не может не радовать, — не скрывает гордости за свой спорт Виктор Диконенко. — Это мужской, красивый, сильный и жёсткий спорт, но в то же время максимально безопасный благодаря системе анатомической защиты, включающей даже шлем с металлической решёткой. Плюс система строгих правил.

О том, насколько популярен АРБ у нас, нагляднее всего говорят цифры: за десять лет в залы пришли 211 человек. Сегодня они занимаются в клубах «Гвардеец», «Мужество Севера», «ГТО», «Дружина», «Северный союз», «Барс» (в Дудинке). Недавно отделение АРБ стало плотно сотрудничать с юнармейским движением города, проводятся даже ежегодные детские соревнования (по упрощённым правилам, без бросковой техники) в рамках движения «Юный буревестник». Так что если прежде на соревнованиях по АРБ соотношение своих спортсменов и представителей других федераций единоборств составляло 70:30, то сегодня — 95:5. Но Виктор Диконенко говорит, что они всегда рады притоку «свежей крови», ведь представители других единоборств демонстрируют технику и методики тренировки, полезные для всех бойцов.

Не женский спорт?

Девочки в АРБ тоже есть. Хотя Виктор не скрывает, что не сторонник этого.

– Я долго противился приёму девушек. «Первой ласточкой» в 2018 году стала Алёна Аношкина. А где появилась одна девушка, туда пришли и другие. Сегодня у нас шесть спортсменок, две из них выезжают на краевые соревнования: Карина Кучмай — трёхкратная чемпионка региона, Алёна Аношкина — многократная призёрка края и победительница Норильска. Им всем нет 18 лет, так что перспективы большие. Ещё хочу отметить Евгению Платонову, Дарью Мерзлякову и Алину Чемитдарджиеву, которым в феврале предстоит дебют на краевых состязаниях, — говорит наш собеседник.

В целом «разрешительный» возраст в АРБ — 10 лет, редко бывают исключения (9 лет), но только если ребёнок физически развит. До этого, несмотря на любой уровень физподготовки, в АРБ путь закрыт: по мнению Виктора Диконенко, дипломированного специалиста по физической культуре, важно, чтобы ребёнок психологически дорос до жёсткого спорта. В городских соревнованиях можно участвовать с 12 лет, в региональных — с 14 (редко, по решению организаторов, с 13), первенство страны доступно исключительно с 15 лет. Виктор подчёркивает: в АРБ берут всех, исключение — серьёзные медицинские противопоказания.

– Дети, страдающие сколиозом, плоскостопием, ожирением, работают по специально подобранным программам. Так что препятствий нет ни для кого, важно лишь стараться. Я считаю, можно не быть чемпионом, а вот стать хорошим бойцом может каждый. Нужны лишь дисциплина и трудолюбие. А по ним ограничений от природы нет ни у кого.