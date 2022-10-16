Пора в горы!

У каждого свой интерес

Если в песне Юрия Визбора «лыжи у печки стоят», то на Станции детского и юношеского туризма и экскурсий они, ярко раскрашенные, обрамляют фотографии прежних походов. На стенах — названия норильских вершин и их высоты, например, гора Бытык — 920 метров; Фестивальная — 1068; Кураанах — 1027. Скалолазные стенды и параллельные переправы натянуты не только в спортзале, но и в учебных классах. В общем, попав сюда, волей–неволей почувствуешь себя бродячим романтиком. Кстати, такое же название носит и музей СДЮТиЭ.

– Нашим главным направлением была и остаётся туристско–краеведческая деятельность, — рассказывает Наталья Куликова, заместитель директора Станции детского и юношеского туризма и экскурсий города Норильска по учебно–воспитательной работе. — Впрочем, все 33 года работы станция развивалась, расширяя интересы и горизонты. Новшество привнёс «Навигатор дополнительного образования» — информационный сервис, с помощью которого родители могут выбрать для ребёнка дополнительные занятия в кружках и секциях. С ним мы начали работать в 2020 году, тогда наши педагоги и методисты разработали новую учебную программу «Территория Таймыр». Она рассчитана на 72 часа в год, по два часа в неделю, и состоит из восьми модулей: «Экспедиция — мой путь в Арктику», «Юный помощник гида», «Проложи свою лыжню», «От стенда — к горам», «СтартАльп», «Мастерская творческих идей», «Городские легенды», «Туристы–спасатели». Каждый модуль — это практические занятия, где дети изучают заданную тему и отрабатывают навыки. «Территория Таймыр» показала себя успешно — в прошлом году её прошли 280 детей, в начале нынешнего набрали 320 учеников.

Эта учебная программа своего рода большая ознакомительная площадка для детей, которые раньше и знать не знали, что такое походы, костры, лыжи и палатки. А уже заинтересовавшись каким–либо направлением, ребёнок может пойти на специализированные занятия. Тем более что в этом учебном году педагоги планируют увеличить количество модулей, добавив туристское многоборье, ориентирование на местности и музейную работу.

– Понятно, что спортивный туризм — это наше самое большое направление. Дети очень активные, поэтому эта деятельность их привлекает, — дополняет Светлана Гальченко, директор Станции детского и юношеского туризма и экскурсий города Норильска. — Получая у нас уникальные знания, умения и навыки, ребята достигают больших результатов. Причём даже во время пандемии СДЮТиЭ ни на секунду не прекращал работу — педагоги создали личные интернет–каналы, на которых проводили видеоуроки. По санитарным нормам мы не могли организовывать выходы с ночёвками, так как там сложно соблюдать социальную дистанцию, но у нас были популярны походы выходного дня. При этом на станции уже давно действуют и другие направления — экскурсионная работа и музейное дело. Одно из наших последних достижений, которым мы очень гордимся, — это книга «Альманах «Парта героя», выпущенная норильским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и коллективом 21–й школы совместно с управлением общего и дошкольного образования администрации города.

«Парта героя» — это федеральный проект, посвящённый 75–летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Дети, задействованные в нём, вели настоящую поисковую работу — собирали документы и фотографии о героях, готовили презентации. В итоге в 21–й школе были открыты парты, посвящённые норильским ветеранам Великой Отечественной войны, выпускникам школ — участникам вооруженных конфликтов, ветеранам труда, и тем, кто внёс свой вклад в развитие нашей территории.

– Мы особенно гордимся нашим военно–патриотическим направлением, — продолжает Светлана Гальченко. — Всеми любимый норильский летний лагерь «Мальчишки Севера» — тоже наше детище. Несмотря на его полувековую историю, он каждый год обновляется. Например, в эту смену впервые принимали девочек. И все остались довольны. Ежегодно мы проводим городской военно–спортивный смотр «Патриот», по результатам которого определяются победители, которых удостаивают чести встать в почётный караул на праздновании Дня Великой Победы. Мы готовим ребят к этому большому событию уже больше 15 лет.

Всё начинается с Сокола

На Станции детского и юношеского туризма и экскурсий работают с детьми из всех районов города в возрасте от семи до восемнадцати лет. Ребёнок проходит общефизическую и лыжную подготовку, осваивает скалолазание, технику вязания узлов, основы туризма, а также проходит спецподготовку к походам — учится раскладке продуктов, сбору медицинской аптечки, работе с верёвками и снаряжением, спасательным приёмам. Прочувствовать всю прелесть походной жизни ребёнок может сразу в начале учебного года. По традиции СДЮТиЭ открывает сезон с популярного в городе массового восхождения на гору Сокол. Оно проходит в середине сентября, и покорить свой первый «Эверест» может любой желающий (https://vk.com/norilsksdutur). В этом году в альптуре приняли участие 354 человека, высоту в 700 метров не взяли всего четверо. Из рекордов этого года — сертификат о восхождении получили родители, которые поднимались в гору с малышом, сидящим в рюкзаке–переноске, и целая группа «альпинистов» прекрасного серебряного возраста.

– Восхождение на гору Сокол — это не только добрая традиция, — объясняет директор СДЮТиЭ. — Это своего рода победа над собой. У нас даже в сертификатах о восхождении написано: «У каждого свой Эверест». А ещё это очень заразительно. В этом году на Сокол впервые поднялся один из наших сотрудников. Он откровенный домосед, ему поручили сделать фотографии этого события. А после восхождения я услышала, как он говорит одному из наших старейших преподавателей: «А есть же ещё Эльбрус. На него же тоже можно подняться...».

Учебный год на Станции детского и юношеского туризма завершается большими категорийными походами. Они приходятся на весенние месяцы. В марте в путь отправляются педагоги и ученики, готовые к нескольким дням лыжного перехода. В апреле тур длится 10–11 дней. Маршруты традиционные: район Талнахских гор, изба «Девятый уклон», озёра Лама и Глубокое. Впрочем, каждый год педагоги СДЮТиЭ стараются расширять направления.

Всё в СОКу

Ещё одна главная площадка Станции детского и юношеского туризма и экскурсий — спортивно–оздоровительный комплекс «Оганер». Его в ближайшее время также ждёт большое обновление.

– СОК «Оганер» попал в программу реновации Норильска до 2035 года и будет полностью преображён, — делится планами Светлана Гальченко. — Старое здание постройки восьмидесятых годов планируют демонтировать, а взамен возвести новый комплекс со спортивным и тренажёрным залами, тиром, современными раздевалками, душевыми и столовой. На улице появится восьмиметровый скалолазный стенд с евростраховкой и автозапуском старта и финиша, планируются верёвочный парк для преодоления пересечённой местности, баскетбольная и волейбольная площадки, новый плац, терренкур для пеших прогулок, военно–спортивная полоса препятствий. В итоге наш спортивно–оздоровительный комплекс должен превратиться в настоящий центр патриотического воспитания школьников. Туда же переберётся и летний лагерь «Мальчишки Севера». Сейчас уже ведутся изыскательские работы, а в следующем году подрядчик должен зайти на объект и начать демонтаж старых зданий. Если всё пойдёт по плану, то к строительству приступят в 2024 году.

Другим — у которых вершина ещё впереди

Сегодня на Станции детского и юношеского туризма и экскурсий трудятся 14 педагогов, плюс восемь приглашённых преподавателей из других школ. Здесь рассказывают, у нас многие дети пришли «на имя», то есть к конкретному учителю — это известные всему городу туристы. Но в конце прошлого года ученикам и самой станции пришлось попрощаться с двумя «аксакалами». Анатолий и Нэля Павельевы — альпинисты, опытные педагоги, взрастившие не одно поколение опытных туристов, после 30 лет работы в Норильске решили–таки выйти на пенсию и покинуть город.

«Анатолий Васильевич — это наш Макаренко, — с грустью в голосе говорит Наталья Куликова. — Он, видя детей, праздно болтающихся по улице или в торговом центре, подходил к ним и интересовался, чем занимаются, есть ли какие–нибудь увлечения. Рассказывал им, что такое туризм, как это здорово и где их могут этому научить. Анатолий Павельев всегда носил в рюкзаке заявление на зачисление в СДЮТиЭ. Его ученики не просто получали знания, на занятиях они раскрывались, а после добивались высоких результатов».

«Это было непростое прощание, мы не хотели их отпускать, — со слезами на глазах вспоминает Светлана Гальченко. — Жаль, что такие уникальные люди покидают территорию. В последний год работы Павельевых их занятия посещали не только ученики, но и наши молодые педагоги, чтобы успеть перенять опыт. Они уехали, но оставили здесь своих воспитанников, которые теперь составляют основу нашей туристко–краеведческой работы. В 2024 году СДЮТиЭ исполнится 35 лет, и мы надеемся, что Анатолий и Нэля Павельевы приедут к нам в гости на юбилей».

Один из учеников Павельевых — Илья Буханченко — только вернулся со Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

«На региональном отборе я стал лучшим и прошёл в федеральный этап, — рассказывает молодой педагог. — В итоге я занял третье место в направлении «Туристско–краеведческая деятельность». Мой мастер–класс назывался «Новые технологии в допобразовании», я разработал его во время пандемии. На старт конкурса вышли более 700 учителей, 90 человек прошли в финал, педагогов–туристов — всего девять со всей России, и я оказался в тройке лучших».

Сразу за коллегой на краевой фестиваль работников образования со Станции детского и юношеского туризма отправились шесть педагогов. Им тоже предстоит доказать своё мастерство в ориентировании на местности, на высоте пройти на скорость в полной туристической экипировке дистанцию в 700 метров, блеснуть в краеведении и творчестве. В общем, во всём том, чему они учат и будут учить ваших детей.