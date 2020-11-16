Представители Таймыра стали победителями краевых соревнований по северному многоборью

В Железногорске прошли Кубок среди мужчин и женщин и первенство среди юношей и девушек 11–13 лет по северному многоборью. В соревнованиях приняли участие 88 спортсменов из Эвенкийского, Таймырского, Туруханского, Боготольского, Кежемского районов, а также Красноярска.

Таймырский муниципальный район на состязаниях представили 18 человек — воспитанники ДЮСШ им. А. Г. Кизима, учащиеся хатангской, караульской и носковской школ.

По итогам соревнования Эдуард Комаров завоевал три первых места — по бегу с палкой на 3000 м, метанию топора на дальность и прыжкам через нарты. Также первые места в различных дисциплинах первенства заняли Екатерина Миллер, Валентин Болин, Аслан Агаев и Виктор Яптунэ.

Всего таймырские спортсмены привезли семь золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. Всем победителям и призёрам вручили медали, грамоты и ценные подарки.

Кроме того, в общекомандном зачёте первенства среди юношей и девушек 11–13 лет команда Таймыра заняла второе место, по результатам Кубка среди мужчин и женщин — третье.

Сейчас таймырские спортсмены в составе сборной Красноярского края принимают участие в чемпионате и первенстве России по северному многоборью. Также среди участников — команды из восьми регионов России: Якутия, Камчатка, Коми, Хабаровский край, Магаданская область, Югра, ЯНАО.

Соревнования проходят по пяти дисциплинам: метание тынзяна на хорей, бег по пересечённой местности с палкой, прыжки через нарты, национальный тройной прыжок, метание топора на дальность.