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Как пандемия влияет на график игр КХЛ

Как пандемия влияет на график игр КХЛ

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Как пандемия влияет на график игр КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о влиянии ограничений из–за пандемии на календарь иностранных клубов лиги.

Как пандемия влияет на график игр КХЛ

Из–за пандемии ранее не был доигран предыдущий сезон. «Мы знаем, что команда из Китая, «Куньлунь», переезжает в Мытищи и будет базироваться здесь, — сказал Морозов в интервью каналу «Россия 24». — Календарь игр составлен так, что Казахстан, Финляндия и Белоруссия начинают сезон на выезде, чтобы они могли подготовиться. Знаем, что в Казахстане сейчас вообще запрещено проводить какие–либо спортивные мероприятия, но команда уже вышла, тренируется, готовится. Поэтому они начнут поездки, а числа 12–го вернутся домой. Надеемся, что ситуация стабилизируется, и они смогут проводить у себя домашние матчи. Только Рига начинает у себя дома. Есть понимание, как это будет логически выстроено, мы с клубом общались».

21 августа в 15:47 320
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