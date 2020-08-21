Как пандемия влияет на график игр КХЛ

Из–за пандемии ранее не был доигран предыдущий сезон. «Мы знаем, что команда из Китая, «Куньлунь», переезжает в Мытищи и будет базироваться здесь, — сказал Морозов в интервью каналу «Россия 24». — Календарь игр составлен так, что Казахстан, Финляндия и Белоруссия начинают сезон на выезде, чтобы они могли подготовиться. Знаем, что в Казахстане сейчас вообще запрещено проводить какие–либо спортивные мероприятия, но команда уже вышла, тренируется, готовится. Поэтому они начнут поездки, а числа 12–го вернутся домой. Надеемся, что ситуация стабилизируется, и они смогут проводить у себя домашние матчи. Только Рига начинает у себя дома. Есть понимание, как это будет логически выстроено, мы с клубом общались».