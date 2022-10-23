Приближая Север

Не боятся трудностей

Сегодня сферой гостеприимства северного города озабочены многие — от властных структур до бизнеса и некоммерческих организаций. Рождаются проекты, ищутся источники финансирования – с тем, чтобы Норильск перестал быть отдалённой и малознакомой точкой на карте для огромного числа жителей страны.

Константин Яковлев, начальник отдела развития туризма управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма администрации Норильска, рассказывает, что этой теме городская администрация уделяет как никогда много внимания. Он перечисляет:

– Создаются благоприятные условия для делового сообщества, занятого в туристской сфере; согласовывается строительство новых объектов размещения, которые уже необходимы городу в связи со значительно увеличившимся потоком гостей. Также запланировано появление визит– центра в самом центре Норильска. А уже в следующем году начнётся работа по возведению новых объектов туристской инфраструктуры. Так что с уверенностью можно сказать, что в ближайшем будущем горожане смогут ощутить качественные изменения как в городской инфраструктуре, так и в туристической.

Большим подспорьем для организаций, занятых в туристской сфере, является грантовая поддержка, считает он. Норильчане ею активно пользуются и за последние годы реализовали немало интересных и полезных для территории проектов. Елена Дудченко, директор Консультационного ресурсного центра для НКО и социальных предпринимателей, рассказывает, что на различные грантовые конкурсы только некоммерческие организации ежегодно представляют до 40 проектов в сфере гостеприимства для реализации в Норильске и Дудинке:

– Туризм, по мнению большинства людей, требует инвестиций. Отрицать это глупо, но есть часть работы, которую берут на себя НКО в виде социальных проектов. Например, продвижение турпродуктов, просветительскаяч работа, популяризация маршрутов, проведение экскурсий, спортивный туризм и многое другое. К счастью, немало благотворительных программ и грантовых конкурсов готовы поддержать такие начинания. Это и «Мир новых возможностей» «Норникеля», федеральный Фонд президентских грантов, «Православная инициатива», Фонд Потанина. Ещё ряд инициатив воплощается благодаря краевым (в частности, региональной программе партнёрства «Во имя развития») и муниципальным грантам, а также поддерживается самыми разными ведомствами (Ростуризмом и другими).

Общее число проектов, представляемых НКО, из года в год относительно стабильно, но в последние три года возросло число организаций, в уставы которых туризм добавлен как один из видов деятельности, а 14 объявили его основным.

А в помощниках кто?

Любопытно, что одним из важнейших критериев отбора туристических проектов для победы в грантовых конкурсах и программах является наличие команды. Ведь, как правило, турпроекты предполагают ответственность за людей, природу, технику, и важно, насколько её готовы нести участники проекта.

– Когда мы говорим «ресурсное обеспечение проекта» и «команда», мы имеем в виду и партнёрские связи, репутацию заявителей. Хорошая поддержка обычно у проектов, находящихся в крепком взаимодействии с федеральными, краевыми и муниципальными учреждениями либо с бизнесом, который готов дофинансировать тот или иной проект. Опыт показывает: самостоятельно НКО сложно реализовывать турпродукт на территории. Партнёрство помогает решать проблемы, находить ресурсы, — говорят в Консультационном центре.

Отдельный плюс, если у этих партнёров уже есть опыт участия в грантовых программах, потому как нередко камнем преткновения становится подача грамотно оформленной заявки. Мало того, она должна быть такой «вкусной», чтобы конкурсное жюри обратило на неё внимание.

– Задача — произвести впечатление на экспертов, которые не знают вас, вашу деятельность, территорию. Ведь одним из условий прозрачности каждого грантового конкурса является то, что обычно проекты какой–либо территории оценивают люди из других регионов, — посвящают в тонкости специалисты.

Они рекомендуют для начала представить себе проект «во плоти», чтобы реально оценить, кто, когда и как будет его выполнять. Кто будет завозить материалы? На чём? Во сколько это обойдётся? Кто выступит волонтёрами, строителями, гидами? В какой срок нужно провести мероприятия? Словом, вопросов много, и специалисты советуют: можно считать себя готовыми к подаче заявки, когда получены все партнёрские соглашения, одобрения от поставщиков, есть смета работы, понятны сроки:

– Любая заявка имеет положение, форму, регламент, правила, сроки подачи, и всё это важно соблюсти, что порой бывает непросто. Иные требования, указанные в положениях подобных конкурсов, содержат необходимость для организации иметь положительную историю: то есть отсутствие задолженностей по налогам, взносам, штрафам. У неё не должно быть арестованных счетов. Также НКО обязана своевременно подавать отчётность во все контролирующие органы.

Срок исполнения проекта зависит от программы, в рамках которой он поддерживается. Обычно это от 6 до 18 месяцев. В отдельных случаях – это, например «Мир новых возможностей» (номинация «Полюс города»), инициаторам даётся два года.

Нехожеными тропами

Несмотря на очевидные сложности уже на старте, многих они не пугают. И в городе ежегодно находятся те, кто готов расширять туристический потенциал территории. Идей много — например, один из готовящихся проектов посвящён устройству сертифицированных летних маршрутов.

– Нам всем знакомо, как манит путешественников плато Путорана, но в Норильске нет ни одного летнего сертифицированного маршрута. Только несколько зимних, и все они проложены рядом с городом и принадлежат частной организации. Отсутствие же летних составленных и зарегистрированных троп отталкивает туристов от посещения неизведанных мест. В результате мы наблюдаем хаотичное пребывание различных групп туристов на плато Путорана. В лучшем случае они оповестили МЧС. Так что мы ставим своей целью создание и паспортизацию интересных маршрутов по буферной зоне заповедника «Путоранский», — делится своей идеей Антон Лысов, один из соискателей нынешнего года Фонда президентских грантов.

В ходе проекта планируется создать пеший и пеше-водный маршрут продолжительностью 7–10 дней, которым смогут воспользоваться все желающие, причём как самостоятельные группы туристов, так и дети в составе дет-ских турклубов (в сопровождении инструкторов). Для этого опытные гиды и волонтёры проверят путь на безопасность и проходимость, а приглашённые эксперты по сертификации смогут подтвердить это документально. Антон рассказывает, что из видеоматериалов экспедиции смонтируют фильм, рассказывающий о маршруте, он будет доступен всем, кто хочет посетить плато Путорана:

– Мы планируем, что в рамках проекта не менее десяти человек в течение следующего года пройдут теоретическое обучение, изучат работу с GPS–навигаторами, рациями и другими устройствами, научатся оказывать первую медпомощь. Больше тысячи зрителей увидят наш фильм о плато Путорана, что подстегнёт их интерес. А новый маршрут будут проходить за год не менее 300 человек.

В городской администрации идею поддерживают:

– Сегодня сертифицированных летних маршрутов действительно не хватает. Хорошо, что норильские туроператоры и некоммерческие организации активно работают в этом направлении, и мы будем оказывать им всестороннюю поддержку, — добавляет Константин Яковлев. — Не буду скрывать: предстоит ещё много подготовительной работы, но результат того стоит. Создание и паспортизация маршрутов по буферной зоне заповедника «Путоранский» значительно увеличит поток туристов в Норильск, открывая людям возможность познакомиться с нашей действительно уникальной территорией, в том числе с эндемиками плато Путорана.