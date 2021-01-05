Продолжается голосование за лучший талисман III Всероссийской зимней спартакиады инвалидов

Среди символов, которые сейчас принимают участие в голосовании, — белый лев Айс, снежный барс Банди и пингвин Лаки. Все они созданы жителями Красноярского края. Всего в оргкомитет конкурса проступило несколько десятков различных символов спартакиады. Но комиссия регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта выбрала только три самых подходящих варианта. Каждый из них скрывается свою уникальность, силу и спортивный дух.

Отдать свой голос можно до 10 января в официальной группе министерства спорта Красноярского края в социальной сети «ВКонтакте», а также на электронной платформе «Активный гражданин».