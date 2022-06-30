Проект «МЫ ЗА! СПОРТ» приглашает участников

Он основан на доказавшей свою эффективность в прошлом году практике внедрения комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта в повседневную жизнь работающего человека. В проекте 2022 года учтены пожелания участников и заложены основы для масштабирования достигнутых результатов по вовлечению в регулярные занятия взрослого населения с помощью создания доступной и персонифицированной системы регулярных занятий по наиболее популярным видам спорта под руководством профессиональных тренеров, а также проведению мотивирующих мероприятий и популяризации практик здорового образа жизни.

В этом году проект предусматривает:

– участие более 15 тысяч человек из разных регионов страны в систематических занятиях физической культурой и спортом;

– более 650 офлайн–тренировок (бег, ходьба, плавание, лыжные гонки, велосипедный спорт);

– мотивационные физкультурные конкурсы и челленджи;

– более 25 онлайн–мероприятий;

– соревнование по физкультурным достижениям между членами трудовых коллективов участвующих организаций, проведение балльных рейтингов физической активности по различным критериям.

Зарегистрироваться на участие можно по 31 июля на сайте мэксмызаспорт.рф.