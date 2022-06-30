МАУ ИЦ «Норильские новости»

Проект «МЫ ЗА! СПОРТ» приглашает участников

Проект «МЫ ЗА! СПОРТ» приглашает участников

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Проект «МЫ ЗА! СПОРТ» приглашает участников

Проект реализуется при финансовой поддержке Минспорта России, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Проект «МЫ ЗА! СПОРТ» приглашает участников

Он основан на доказавшей свою эффективность в прошлом году практике внедрения комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта в повседневную жизнь работающего человека. В проекте 2022 года учтены пожелания участников и заложены основы для масштабирования достигнутых результатов по вовлечению в регулярные занятия взрослого населения с помощью создания доступной и персонифицированной системы регулярных занятий по наиболее популярным видам спорта под руководством профессиональных тренеров, а также проведению мотивирующих мероприятий и популяризации практик здорового образа жизни.

В этом году проект предусматривает:

– участие более 15 тысяч человек из разных регионов страны в систематических занятиях физической культурой и спортом;

– более 650 офлайн–тренировок (бег, ходьба, плавание, лыжные гонки, велосипедный спорт);

– мотивационные физкультурные конкурсы и челленджи;

– более 25 онлайн–мероприятий;

– соревнование по физкультурным достижениям между членами трудовых коллективов участвующих организаций, проведение балльных рейтингов физической активности по различным критериям.

Зарегистрироваться на участие можно по 31 июля на сайте мэксмызаспорт.рф.

Фото из открытых источников
30 июня в 18:08 1450
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