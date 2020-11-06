Прыг да скок

В октябре 2019 года коллектив спортивной школы № 2 впервые принял участие в конкурсе проектов, которые реализуются в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Проект #ТУТБАТУТ получил одобрение экспертов, и команда школы приступила к его реализации. Директор учреждения Андрей Воронов говорит, что идею подсказала сама жизнь: набор ребятишек в спортивные секции ведётся с шести лет, а детвора помладше остаётся вроде как не у дел. Чтобы исправить такое положение вещей, и был разработан проект, направленный на решение сразу двух важных задач: организацию досуга для семей с маленькими ребятишками и помощь с выбором спортивной школы и секции для детей, которым уже исполнилось шесть лет.

Родители смогут понять, чем хочет заниматься их шестилетка: интересен ему спорт, или он тяготеет к занятиям творчеством; хочет заниматься акробатикой и батутом или нужно попробовать свои силы в чём–то другом. Часто бывает так, что ребёнок сначала активно увлекается новым хобби, а в дальнейшем остывает, и становится ясно, что ему хочется чего–то другого. Возможность попробовать свои силы на мастер–классах и покажет, долгосрочное это увлечение или всё же кратковременное. А главное, что все тренировки будут проходить играючи и легко, в компании с папой или мамой.

– Посещать бесплатные занятия смогут семьи с детьми от четырёх лет, — говорит Анастасия Целлер, руководитель проекта. — В четыре года уже можно понять, что подходит ребёнку, и насколько он физически одарён, а совместные занятия смогут ещё больше объединить семью. Профориентационная составляющая реализовывается за счёт того, что тренировки будут проводить наши спортсмены, которые не только продемонстрируют своё мастерство, но и презентуют такие спортивные направления, как акробатика и прыжки на профессиональном батуте. Добавлю, что прыжки на батуте являются олимпийским видом спорта: во время высоких, непрерывных прыжков выполняются акробатические элементы.

Помимо этого участники занятий приобретут массу полезных навыков, которые могут пригодиться в повседневной жизни, например, научатся, как правильно качать пресс или отжиматься, как делать разминку дома и строить домашние тренировки.

В марте 2020 года в рамках проекта было закуплено спортивное оборудование, произведена его сборка и подготовка к занятиям. С материка в Норильск пришли балансировочные полусферы, различные батуты, всевозможные ролики и мягкие модули, из которых можно устроить полосу препятствий. Оборудование универсальное, пользоваться им смогут большие и маленькие норильчане, а летом его можно использовать для занятий на свежем воздухе.

Есть у проекта и социальная составляющая. Тренировки смогут посещать воспитанники Норильского детского дома и школы–интерната. Для них будут созданы отдельные группы и составлена программа с учётом состояния здоровья, физических данных и возраста детей.

– Прыжки на батуте дают отличную аэробную нагрузку на организм, — поясняет Анастасия Целлер. — Задействуются все группы мышц, благодаря чему заметно укрепляется мышечный корсет.

Также это отличная профилактика остеохондроза. А ещё на таких уроках хорошо тренируется вестибулярный аппарат, развивается чувство баланса и равновесия. Ну, и наконец, батут — это весело и здорово, это возможность эмоционально разгрузиться. Другой важный момент — ребятишки научатся правильно и безопасно прыгать. Обычно они учатся этому на улице, а мой опыт показывает, что легче ребёнка учить с нуля и дать ему основы техники прыжка, чем переучивать.

Реализация проекта #ТУТБАТУТ запланирована до 15 марта 2021 года, но это не значит, что после он прекратит своё существование. Наоборот, приобщение норильчан к здоровому и активному образу жизни.

Для занятий в спортивной школе № 2 выделено определённое время: тренировки будут проводиться каждое воскресенье с 15 до 20 часов, а попасть на них можно по предварительной записи (телефон 8–995–096–43–96). В день будет проходить по два–три мастер–класса, группы формируются в зависимости от уровня подготовки участников и их возраста. В Инстаграме есть страничка проекта.

А теперь внимание! Уже в это воскресенье, 8 ноября, в 15 часов пройдёт первое занятие нового направления работы спортивной школы — проекта #ТУТБАТУТ. Участники тренировки познакомятся с оборудованием, тренерами и основными упражнениями.