МАУ ИЦ «Норильские новости»

Работников «Норникеля» приглашают к участию в корпоративном марафоне здоровья

Работников «Норникеля» приглашают к участию в корпоративном марафоне здоровья

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Работников «Норникеля» приглашают к участию в корпоративном марафоне здоровья

Марафон «Лыжня «Норникеля» будет проходить на лыжной базе «Оль-Гуль» с 27 марта по 11 апреля.

Работников «Норникеля» приглашают к участию в корпоративном марафоне здоровья

Для участия необходимо выполнить несколько условий:

– зарегистрироваться у спортинструктора своего предприятия; при участии в командном зачёте — зарегистрировать членов семьи, иначе за каждого незарегистрированного участника из результата будет вычитаться один километр;

– при каждом посещении лыжной базы нужно регистрироваться у секретаря конкурса, отметившись в журнале марафона;

– получить две карточки участника — для получения лыж и для фиксации результатов; при участии в командном зачёте карточки получает каждый участник;

- после прохождения дистанции карточку необходимо положить в ячейку своей организации для последующей регистрации.

Итоги конкурса будут подводиться по трём группам участников: личный зачёт — мужчины и женщины, командный зачёт — семьи и командный зачёт — предприятия.

График проведения марафона здоровья «Лыжня «Норникеля»:

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 25-38-39, 25-81-21.

Фото Владимир Макушкин
26 марта в 10:24 570
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