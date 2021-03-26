Работников «Норникеля» приглашают к участию в корпоративном марафоне здоровья
Работников «Норникеля» приглашают к участию в корпоративном марафоне здоровья
Марафон «Лыжня «Норникеля» будет проходить на лыжной базе «Оль-Гуль» с 27 марта по 11 апреля.
Для участия необходимо выполнить несколько условий:
– зарегистрироваться у спортинструктора своего предприятия; при участии в командном зачёте — зарегистрировать членов семьи, иначе за каждого незарегистрированного участника из результата будет вычитаться один километр;
– при каждом посещении лыжной базы нужно регистрироваться у секретаря конкурса, отметившись в журнале марафона;
– получить две карточки участника — для получения лыж и для фиксации результатов; при участии в командном зачёте карточки получает каждый участник;
- после прохождения дистанции карточку необходимо положить в ячейку своей организации для последующей регистрации.
Итоги конкурса будут подводиться по трём группам участников: личный зачёт — мужчины и женщины, командный зачёт — семьи и командный зачёт — предприятия.
График проведения марафона здоровья «Лыжня «Норникеля»:
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 25-38-39, 25-81-21.