Рассекая волны. Началась трансформация лыжной базы «Оль–Гуль» в спортивно–туристический комплекс

Проект разработан при поддержке администрации города, Агентства развития Норильска, компании «Норникель», Союза промышленников и предпринимателей Заполярья и активных горожан. Начать преобразования решили с причальной зоны, на которую уже есть большие планы. Согласно совместному с федерацией кроссфита проекту «Сёрфинг в городе», озеро Большой Оль–Гуль должно стать базой для тренировок по сапсёрфингу. Волонтёры «Молодой гвардии» и представители федерации сейчас демонтируют старый причал. Уже разобраны доски настила, теперь предстоит убрать железные трубы, лежащие в основе конструкции.

– Основание выполнено из железа, которое частично вросло в грунт и проржавело. Пролежало оно тут лет семь как минимум. Думаю, на демонтаж потребуется неделя. Затем техника вывезет старый понтон. Позднее мы очистим берег от мусора, засыплем щебёнку и установим здесь пластиковый плавучий понтон. Летом он будет использоваться, а на зиму его поместят на склад. Это позволит продлить срок его эксплуатации, а также избежать опасности повреждения льдом, — рассказывает Роман Яников, волонтёр федерации кроссфита.

Ведутся работы и в водах самого озера. Водолазы очищают его от коряг и крупного мусора. После этого сапсёрферы смогут поставить надувные буйки.

Как рассказал Константин Кочан, председатель федерации кроссфита, школа сапсёрфинга в городе уже работает, райдеры выходят на озёра почти каждые выходные. Проблема лишь в поиске места постоянной дислокации. Им и должен стать Большой Оль–Гуль.

– Оборудование для школы приобретено: это доски для катания, гидрокостюмы, закуплен понтон, его отправят рекой на этой неделе. В течение месяца ждём всё необходимое для монтажа пирса, — говорит Константин Кочан.

Сегодня школа сапсёрфинга имеет пять досок для плавания, но учитывая интерес, проявленный норильчанами к новому виду спорта, на будущий год планируется расширить «флотилию» — возможно, детскими досками или досками, рассчитанными на нескольких райдеров. Ограничений по возрасту в этом виде спорта нет, но местная школа предлагает заниматься самостоятельно с 16 лет, до этого возраста — под присмотром родителей.

– Когда стартуют занятия, на воде будет работать инструктор. Если позволит эпидситуация, осенью проведём соревнования, заодно и отметим открытие школы, — пояснил наш собеседник.

По договору с Агентством развития Норильска подрядчик уже обследовал водоём, сделав видео-

съёмку и составив карту дна, где отмечены мели, коряги и другие опасные объекты. Также взяты пробы воды, анализ которых будет готов в течение двух недель. Он покажет, представляет ли озёрная вода угрозу для здоровья потенциальных купальщиков. Правда, в любом случае купаться в озере — даже после благоустройства пляжа и понтона — будет нельзя, пока на базе не начнёт работу спасатель, говорит Полина Киселёва, директор базы «Оль–Гуль», а введения такой ставки пока не предвидится.

– Предполагалось, что этим летом мы завезём на берег новый песок, чтобы обустроить пляж, но, учитывая, что гостей мы какое–то время принимать не будем, нет смысла готовить пляж сейчас. Песок отсыреет, а зимой окажется под снегом. Но в будущем году береговая зона обязательно будет обновлена, — пообещала Полина Киселёва.

В пустующей беседке чуть выше причала появится пикниковая площадка, где откроется летнее кафе с блюдами навынос, а также база проката оборудования для сапсёрфинга, шезлонгов и катамаранов.

Трёхлетний проект также предполагает развитие имеющихся экологических троп на территории базы, а также работы внутри административного комплекса. В этом году должны были появиться две новые тропы — проекты Талнахской детской школы искусств и ГЦК в рамках развития экотроп и Фестиваля северной ягоды, но их обустройство в свою очередь перенесли на следующее лето. На тропинках разместят десять арт–объектов из природного материала, а также создадут удобную 3D–фотозону.

Деревянные дорожки на базе регулярно ремонтируются, но администрация «Оль–Гуля» ведёт переговоры с АРН о проведении дополнительных изысканий: важно понять, где дорожки уходят в торф, установить ограждение на мостиках и расширить полотно на ряде участков.

В этом году «Оль–Гуль» совместно с федерацией туризма планирует подать заявку в программу «Мир новых возможностей» «Норникеля», запросив финансовую помощь на оборудование площадки для отработки техники пешеходного туризма и на реконструкцию ледолазной вышки.

Внутри здания лыжной базы практически всё готово к организации центра волонтёрского туризма и клуба скандинавской ходьбы, занятия в котором начнутся сразу поле снятия ограничений. Также в работе виртуальная инсталляция, посвящённая кластеру «Арктический» — презентация состоится в ходе онлайн–фестиваля «Северная ягода», который запланирован на конец июля. В планах — создание СПА–зоны с фитобочкой и парилкой. Подходящее помещение для этого есть, но там требуется ремонт. Так что главная задача сейчас — найти на него средства.