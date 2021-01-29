Таймырские спортсмены отличились на чемпионате и первенстве России по северному многоборью

Эдуард Комаров установил новый рекорд России по прыжкам через нарты — 1333 прыжка. Состав участников был довольно представительным — 120 спортсменов из Красноярского и Камчатского края, Ненецкого, Ханты–Мансийского, Чукотского и Ямало–Ненецкого автономных округов, Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области.

По результатам соревнований Таймыр вошёл в сборную Красноярского края, в её составе выступали многоборцы из посёлка Носок — Андрей Федоров, Дмитрий Байкалов, Полина Яр и Егор Яптунэ, сам чемпион — Эдуард Комаров — из посёлка Караул, Алёна Вэнго и Алексей Жарков из Дудинки, а также Афанасий Киргизов из Хатанги.

Звёздная компания спортсменов выросла в Дудинской детско–юношеской спортивной школе им. Александра Кизима. Официальный сайт учреждения представляет её как школу по национальным видам спорта, однако специалисты говорят, что правильнее будет называть этот вид спорта северным многоборьем.

Северное многоборье состоит из пяти дисциплин: метание топора на дальность, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, тройной прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами и бег с палкой.

Существует множество легенд о возникновении этих видов программ. Предание о тройном национальном прыжке повествует о том, как охотник сохранил себе жизнь, спасаясь от стаи волков: собрав все силы, он прыгнул сразу двумя ногами на первый в речке камень, с него — на второй, затем — на берег. Легенда о метании топора на дальность гласит, что оленевод, любуясь полётом стаи лебедей, начал искать вокруг предметы, которые смогли бы взлететь, как птица в небо. Тут ему подвернулся топорик — тундровик вырезал для него ручку в виде птичьего крыла и запустил в небо. Метание тынзяна на хорей — это броски аркана на длинный шест, которым погоняют оленей в упряжке. На Таймыре тынзян называют маутом, и метание его связано с охотой северных народов на оленей. Метание тынзяна на точность — экзамен на аттестат зрелости для оленевода. Возникновение бега с палкой, как одной из дисциплин северного многоборья, связано с образом жизни коренных народов Севера — палка служит им простым вспомогательным орудием при переходе болот и оврагов. Многоборцы, как и тундровики, бегут не по ровной дорожке стадиона, а по пересечённой местности, и палка помогает им преодолевать естественные препятствия. Прыжки через нарты были забавой оленеводов с незапамятных времён. На Дне оленевода, который по традиции проводится весной, спортсмены–многоборцы прыгают через стилизованные нарты высотой 50 см, поставленные по 10 штук в ряд.

В целом, северное многоборье уходит корнями в 30–е годы прошлого столетия, во времена становления советской власти на русском Севере. Вузовские исследования на факультетах по физкультуре и спорту говорят о том, что в тот период спорт аборигенов представлял собой бессистемные состязания тундровиков на праздниках, с элементами традиционных промыслов и образа жизни, и назывался национальными видами спорта. У каждого народа это были свои оригинальные состязания — от перетягивания палки и прыжков на одной ноге до метания маута или тынзяна на хорей и гонок на оленьих упряжках. И только в 1940–1950–х годах национальные виды спорта стали включать в программы местных спартакиад, а советское правительство обязало местные власти «всячески содействовать развитию национальных видов спорта, пользующихся широкой популярностью и любовью среди трудящихся национальных республик, областей и округов».

Известно, что первым организатором соревнований по национальным видам спорта стал председатель Берёзовского районного комитета по физической культуре и спорту Ханты–Мансийского автономного округа по фамилии Белый. Во время районного совещания оленеводов он увидел стихийные состязания участников и на следующей же встрече организовал первые районные соревнования молодёжи, судили которые старые опытные тундровики.

Сегодня соревнования по северному многоборью имеют свои чёткие спортивные правила и требования, которые лежат в основе судейства. Современное многоборье во многом перекликается с лёгкой атлетикой, но отличается внедрением элементов национальной культуры. Тройной прыжок здесь выполняется только двумя ногами, бег с палкой непременно проводится на пересечённой местности, а метание маута (тынзяна) на хорей, топора на дальность и прыжки через нарты присущи исключительно северному многоборью.

Олег Рогуленко, директор дудинской ДЮСШ им. Александра Кизима, на базе которой культивируется этот вид спорта, говорит, что метание топора на дальность вообще представляет из себя особый процесс.

– Топор для северного многоборья выполнен по особому образцу, он летит почти как бумеранг, по сложной траектории, — поясняет он. — Его рукоятка длиннее привычного топорища как минимум в два раза, она сделана с учётом аэродинамических свойств и отшлифована так, что работает в полёте, как крыло.

По этой причине для метания топора определён сектор 50-ти метров в ширину, снаряд обязательно взвешивают перед соревнованиями, а для крупных состязаний многие спортсмены делают его индивидуально, так сказать, под себя. Топор бросают вверх, и он может полететь в сторону, выйти из сектора, вернуться, пролететь вдоль земли и снова взлететь. Его ещё и бросить нужно определённым образом, с учётом погодных условий, чтобы по возможности, как говорят спортсмены, поймать ветер. Так что метание топора на дальность — довольно опасный вид соревнований, да и металлическая часть снаряда весьма отдалённо напоминает плотницкий инструмент и скорее ассоциируется с индейским томагавком.

Но самой важной дисциплиной в северном многоборье являются прыжки через нарты. Это по–настоящему серьёзное испытание для спортсменов. По словам Олега Рогуленко, дело даже не в количестве перепрыгнутых нарт, а в том, чтобы спортсмен не травмировался. Участники стараются показать лучший результат и перепрыгнуть как можно больше саней. Причём делается это без остановок, одновременно двумя ногами, с разворотом за последним макетом нарт на 180 градусов, в течение не более пяти секунд. Остановиться и сдвинуться с места между нартами, как в некоторых случаях, например в гимнастике, — значит нарушить правила и сойти с дистанции.

Допускается перевести дыхание в те пять секунд, что отведены для разворота, но в череде прыжков на линии в десять нарт, когда у спортсменов счёт идёт порою на сотни или, как у Эдуарда Комарова из таймырского Караула, перевалил за тысячу прыжков, этих мгновений, конечно, мало. Доводилось видеть, как спортсмены падали и уже не могли самостоятельно встать. Наверное, поэтому среди многоборцев–северян бытует выражение «с прыжков через нарты спортсмена должны уносить». Восстановление после этой дисциплины, как правило, проходит долго, по этой причине её и ставят на соревнованиях последней, чтобы состязания вообще состоялись.

На Таймыре этот вид спорта издавна популярен на всей территории, им с удовольствием занимаются ребята не только в Дудинке и Хатанге, но и в посёлках Усть–Порт, Караул, Носок, Хета, Новорыбная. Причём в заядлых спортсменах числятся представители как коренных народов Таймыра, так и других национальностей. Среди многоборцев много мастеров спорта, некоторые из них работают наставниками, как, например, Иван Антонов, тренер дудинской ДЮСШ.

В Дудинке, очень популярно северное многоборье в школе–интернате, где живут и учатся дети тундровиков. У этих ребят подобные навыки в крови, считают специалисты. Поэтому они зачастую добиваются блестящих результатов.

– По большому счёту, одной из главных задач северного многоборья, в том числе на Таймыре, является его сохранение на территории, — говорит Олег Рогуленко. — Вид спорта стал официальным, но его корни идут из культуры коренных народов Севера, которые этим очень дорожат. Сейчас в связи с пандемией у нас в произошло некоторое отставание, но в самое ближайшее время спортсмены всё наверстают — запланированы тренировочные сборы весной и осенью, поездки в спортивные лагеря, выездные соревнования и участие в региональных и федеральных чемпионатах.