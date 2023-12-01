Рекордный выезд

Первым соперником норильчан стал ХК «Ростов», аутсайдер лиги. Тем не менее в начале игры противник заставил северян насторожиться: первый период закончился вничью. Счёт на шестой минуте открыл Михаил Варнаков, игрок ХК «Норильск», но спустя десять минут противник ответил — шайба на счету Александра Лосева.

В течение игры капитан «Медведей» Владислав Калетник отметился голом и результативной передачей, а Матвей Ботов отразил 35 бросков. Всего норильчане забили пять голов, получив в ответ только два — 5:2.

– Хорошо, что выиграли! Всех наших болельщиков — с победой! — отметил после матча главный тренер «Норильска» Айдар Мусакаев. — Для нас игра оказалась сложной. Два периода провели в несвойственной нам манере. Возможно, это связано с изменением режима: во время игры по привычному для спортсменов норильскому времени уже была ночь. Но ребята молодцы — довели матч до победного финала.

В итоге «Норильск» набрал два очка и вышел на 13–е место в турнирной таблице.

Выездные игры продолжились встречей с воронежским «Бураном». За неделю до этого соперники выходили на лёд Дворца спорта «Арктика», и тогда норильчане уступили по буллитам. Нынешний бой вновь стал вратарской дуэлью Матвея Ботова и Дмитрия Шарова и практически повторил сценарий домашней игры. Но изменилось главное: лидерство осталось за норильчанами!

Матвей Ботов с первых же минут дал понять, что собирается взять реванш за досадное поражение недельной давности и выдал порцию отменных сейвов в стартовой трети. Партнёра по команде поддержал Андрей Галушкин, открыв счёт. Сравняли его хозяева льда только в конце второго периода: на 34–й минуте стараниями Андрея Караваева, реализовавшего большинство. Шайба была неоднозначной, потребовалось судейское разбирательство, однако в итоге очко было засчитано. При равном счёте игра перешла в овертайм, в ходе которого победителя также не выявили. Хотя норильчане по окончании дополнительного времени были в большинстве, претворить его в заброшенные шайбы не смогли. И вновь дело решили буллиты.

«Норильск» проиграл четыре буллитные серии из четырёх, а потому психологическое преимущество было за воронежцами. После осечек лидеров команды Владислава Калетника и Никиты Колесникова наставник северян Айдар Мусакаев доверил спасать положение молодому Константину Хремкину, который свой шанс использовал результативно. Нереализованный буллит Михаила Анисина отнял у северян последнее право на ошибку. Выправил положение Богдан Потехин: его гол оставил команду в игре. Он же остался на вторую попытку, и снова удача — снаряд пролетел под перекладиной прямо в сетку! Затем последовала очередь соперников: Максим Рыжков, ставший автором победного буллита неделю назад, переиграл Ботова во второй раз. К счастью, в нашей команде в этот день фортуна сопутствовала Богдану Потехину, он вышел на лёд вновь и переиграл голкипера противника. Рыжков же из «Бурана», повторно выбранный для решающего броска, на этот раз промахнулся, и ХК «Норильск» впервые в своей истории выиграл серию бросков.

– Всех поздравляю с такой хорошей игрой: где надо было — выстояли, по буллитам — выиграли. К этим играм все подошли ответственно. После крупного поражения на домашнем льду (1:4) был взят реванш, пусть и с не столь крупным счётом: 2:3, — прокомментировал напряжённый матч наставник норильчан.

Следующая остановка была в Тамбове. ХК «Тамбов» принимал норильчан воскресным вечером в Ледовом дворце спорта. Клубы пожаловали на очную ставку в статусе соседей по турнирной таблице.

После двух побед на выезде норильчане были настроены решительно. Однако в первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, из острых моментов стоит выделить лишь отменный сейв Кузнецова на подправлении Никиты Колесникова. Счёт открыл норильчанин Данила Дяденькин на 22–й минуте (с передачи Владислава Калетника и Никиты Некрасова). Спустя несколько минут «Медведи» реализовали большинство усилиями Никиты Колесникова. Во время перерыва соперник, судя по всему, сделал выводы, и во втором периоде «Волки» продемонстрировали необыкновенный заряд, сократив на 34–й минуте преимущество северян до минимума. В третьей 20–минутке пришла очередь хозяев поля превращать игровое большинство на площадке в голы, что они и сделали на 41–й минуте: шайбу в сетку отправил экс–нападающий московского «Динамо» Олег Зайцев. В дальнейшем тамбовцы держали инициативу «в своих клюшках», но уверенная игра Матвея Ботова сохраняла ровный счёт на табло вплоть до последних секунд. И всё же победную шайбу записали на свой счёт норильчане: сделал это за десять секунд до финальной сирены Михаил Варнаков. Интересно, что ассистентами этого гола стали Дмитрий Корчемкин и вратарь «Медведей» Матвей Ботов. Для Варнакова это уже четвёртый победный гол в сезоне, по этому показателю именитый ветеран теперь делит первое место в лиге с тремя игроками. Он же стал обладателем заслуженной каски лучшего игрока матча.

– Тяжёлая, вязкая игра с обеих сторон. Допущенные ошибки обернулись потерянными шайбами, привели к контратакам, голам. Не забиваешь ты — забивают тебе, — проанализировал матч рулевой «Тамбова» Алексей Фетисов. — В какой–то момент мы сумели вернуться в игру, сравнять счёт, но в конце нас ждала разящая контратака. Хотим извиниться перед болельщиками за то, что не смогли довести игру до победы. К сожалению, сегодня результат такой.

Айдар Мусакаев, наставник норильчан:

– Сложная игра, соперник хороший, свежий. Несмотря на тяжёлый матч в Воронеже, состоявшийся накануне, ребята выстояли, и эффектным голом завершили игру. С победой, Норильск! С победой наших болельщиков!

Имея за спиной триумф в трёх матчах подряд, норильчане отправились в Саратов. Заключительной игрой выездной серии стала встреча 28 ноября ХК «Норильск» и саратовского «Кристалла», стоящего значительно ниже в турнирной таблице и уже потерпевшего поражения от северян. К моменту встречи норильчане ворвались в топ–10 лучших команд турнира с 38 очками, набрав их по результатам 31 игры, а «Кристалл» имел лишь 18 очков после 28 игр. Победа над Саратовом позволила «Медведям» повторить клубные рекорды по продолжительности победной серии на выезде, а также по количеству побед подряд.

И наши хоккеисты старались, показав красивый матч, но, что важнее, — победный. В каждом периоде они забрасывали по две шайбы, пощадив волжан лишь в последнем — только один гол получили те в свои ворота. Немного жаль, но добиться победы всухую не вышло. Хоть единожды за всю игру, но «Кристаллу» удалось ответить — их одинокая шайба на счету Егора Залитова. Безоговорочная победа в Саратове — 5:1.

Главный тренер ХК «Кристалл» Али Бурханов прокомментировал разгромное поражение своей

команды:

– Проиграли только из-за того, что нарушали игровую дисциплину. Удаления, безобразная игра в меньшинстве. Матч был провален вчистую, особенно в середине первого и второго периодов. В остальное время команда доминировала, но не могла забить голы. Моментов было много, а их реализация — безобразная.

В команде северян дебютный гол и ассистенский дубль записал на свой счёт Богдан Потехин. По шайбе забросили Андрей Галушкин, Вячеслав Скобелев, Владислав Калетник и Никита Колесников.

Следующий матч вне дома для норильчан, набравших 40 очков и теперь занимающих девятую строчку в турнирной таблице, ожидается 6 декабря — против сильного красноярского «Сокола» на его льду. Увидеть наших хоккеистов в норильской «Арктике» местные болельщики смогут, начиная с 12 декабря. «Медведям» предстоят встречи с командами «Зауралье», «Челмет», «Горняк–УГМК» и «Южный Урал», причём две из них пока располагаются в таблице выше норильчан.