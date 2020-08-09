Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян назвал условие для реванша с бразильцем Жозе Алду

По словам Яна, он готов дать Алду второй шанс. «Всё дело за руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Если будет такое предложение, менеджеры так решат, то нам придётся подраться», — приводит слова спортсмена «Лента.ру».



Кроме того, Ян оценил нокаутирующие способности бразильца. «Он перенокаутировал очень много ребят. Я это всё понимал, знал, что он сильно бьёт. Но я всегда стараюсь спарринговаться с теми, кто тяжелее и больше меня. Так что я был готов ко всему», — подчеркнул россиянин.



Напомним, 12 июля на «Бойцовском острове» Ян победил Алду техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Теперь на счету россиянина 15 побед и одно поражение в ММА. При этом боец не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из семи побед подряд. А 17 июля тренер спортсмена Джон Хатчинсон рассказал, что за две с половиной недели до боя за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе Ян получил перелом, нанося удар ногой. Врачи рекомендовали спортсмену не выходить в октагон, так как это опасно для здоровья.