МАУ ИЦ «Норильские новости»

Лучший поединок

Лучший поединок

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Лучший поединок

Российский боксёр Александр Поветкин в минувшие выходные одержал победу в поединке с Диллианом Уайтом.

Лучший поединок

Россиянин нокаутировал британца в пятом раунде. Поединок для 40–летнего боксёра из России оказался сложным: в четвёртом раунде он дважды падал на пол от результативных ударов британца. Несмотря на это, Александр смог восстановиться и сразу же после перерыва нанёс точный апперкот, чем отправил противника в нокаут. Поветкин признался, что этот поединок стал лучшим в его карьере.

28 августа в 16:40 260
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