Лучший поединок

Россиянин нокаутировал британца в пятом раунде. Поединок для 40–летнего боксёра из России оказался сложным: в четвёртом раунде он дважды падал на пол от результативных ударов британца. Несмотря на это, Александр смог восстановиться и сразу же после перерыва нанёс точный апперкот, чем отправил противника в нокаут. Поветкин признался, что этот поединок стал лучшим в его карьере.