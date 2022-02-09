Россыпь медалей привезли норильские боксёры с первенства края среди юношей 15-16 лет

Победу в своих весовых категориях одержали Денис Карасев (50 кг); Сармат Дзуцев (63 кг), Олег Ключагин (80 кг +, все – воспитанники спортшколы № 4, тренеры - Максим Трофимов и Владимир Лазник). Серебряные медали первенства завоевали Алексей Горохов (54 кг, СШЕ, тренер Денис Дурасов), Руслан Искаков (46 кг, СШ № 4, тренер Игорь Коротких), а также Рамазан Абдуллаев (80 кг, СШЕ, тренер Денис Дурасов). На третью ступень пьедестала почёта поднялись Адель Дурдыев (57 кг, СШЕ, тренер Денис Дурасов) и Тамерлан Итупов (57 кг, СШ № 4, тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник). Все победители и финалисты будут участвовать в первенстве Сибири, которое пройдёт с 28 февраля по 5 марта в Барнауле. Перед этим им предстоит отправиться на сборы в Красноярске.

Как говорит старший тренер сборной края Максим Трофимов, ребята - уже достаточно опытные боксёры, спортивная деятельность для них является практически профессиональной: «Олег Ключагин в третий раз стал победителем края, Денис Карасев - член сборной команды России, которая уже с 9 февраля соберётся на тренировочные сборы перед международным турниром, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 27 февраля».

В феврале успели отметиться успехами и норильские девушки: с 1 по 5 февраля проходило первенство Сибири по боксу среди участниц 13-14 лет, где в состав сборной Красноярского края вошли сразу три норильчанки: Дарья Себелева, Ширин Дуйшеналиева и Наталья Бубнова.

Ширин Дуйшеналиева, воспитанница СШЕ и тренера Дениса Дурасова, по итогам выступлений завоевала бронзу, а Наталья Бубнова, (ученица СШ № 4, тренер Максим) Трофимов) – серебро, получив право выступать на первенстве России.