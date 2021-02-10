С 1 по 5 февраля в Красноярске состоялся чемпионат и первенство Красноярского края по спортивной гимнастике

Один из лучших результатов показал воспитанник Александра Коростелева Сергей Махно, который занял высшую ступень пьедестала в вольных упражнениях, конь-махах, опорном прыжке, кольцах, брусьях и перекладине. Дмитрий Кузьмин (тренер Роман Коленченко) завоевал серебро в финале многоборья, кольцах и брусьях, а также бронзу в вольных упражнениях и перекладине. Две воспитанницы Людмилы Гладышевой показали отличные результаты — Софья Сотникова заняла лидирующую позицию в опорном прыжке и вольных упражнениях, второе место — в финале многоборья и третье — на брусьях и бревне, а Талина Берестова получила бронзу в финале многоборья. Милана Дегиль и Кристина Гилизинтинова, которые тренируются у Светланы Дмитриевой, в упорной борьбе получили бронзу. Милана — за опорный прыжок и вольные упражнения, Кристина — в финале многоборья. Полина Хохлова под руководством Евгении Ильиных завоевала бронзу за опорный прыжок и вольные упражнения. Ещё одна воспитанница Ильиных — Виктория Львова поднялась на третью ступень пьедестала в квалификационных и финальных соревнованиях многоборья, а также получила серебро на брусьях и бронзу в опорном прыжке и вольных упражнениях. Ангелина Апалько, также тренирующаяся у Евгении Ильиных, заняла второе место на брусьях и третье в финале многоборья.