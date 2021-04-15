С 13 по 19 июля на озере Лама пройдёт этап чемпионата мира по плаванию в открытой воде

Заплыв назначен на 18 июля, а до этого пловцы смогут пройти начальную подготовку в специальном холодовом лагере на Ламе - X-WATERS Plateau Putorana. Спортсмены смогут выбрать дальность дистанции - 50 и 100 метров без гидрокостюма либо 1000 и 1850 метров - для участников в «спецодежде».

Помимо соревнований, организуются экскурсии по Норильску и Дудинке, а главное - трекинговые и фотомаршруты по окрестностям плато Путорана.

Для справки: температура воды в озере Лама редко поднимается выше +6 градусов по Цельсию, а значит, участвовать в заплыве в силах только не боящиеся холода и непогоды пловцы.