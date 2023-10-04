С 6 по 8 октября в городе пройдёт открытый кубок Норильска по волейболу

Соревнования приурочены к 100-летию российского волейбола с участием приглашённых гостей – чемпиона летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне заслуженного мастера спорта Тараса Хтея и судьи международной категории Александра Павлова.

Матчи будут проходить 6, 7, 8 октября с 10.00 до 21.00.

Для зрителей вход бесплатный.