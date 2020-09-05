С ног на голову

Спорт или искусство?

Брейк–данс зародился в Нью–Йорке в шестидесятые годы прошлого века как альтернатива классической хореографии. В Россию это зрелищное танцевальное направление пришло в начале девяностых и примерно в это же время оно появилось и в Норильске. Причём норильчане почти сразу стали принимать участие в региональных соревнованиях и проводить городские, но тогда номера оценивались исключительно с точки зрения искусства. Брейк–данс официально признали спортивной дисциплиной в 2017 году. Через год его впервые включили в программу юношеских Олимпийских игр.

– Я положительно отношусь к тому, что брейк–данс станет олимпийским видом спорта. Так он с улицы перейдёт на мировую сцену, — считает тренер по брейк–дансу Роман Неугодников.

Норильские брейкеры участвуют в городских и региональных танцевальных конкурсах наравне с эстрадными танцорами. По словам Романа Дмитриевича, публика и судьи встречают его учеников особенно тепло, нередко отдавая им призовые места, ведь спортивные трюки вкупе с пластикой — это зрелищно.

– Теперь появится стимул выйти на новый уровень, олимпийский, и первым делом нужно будет значительно увеличить количество тренировок, с еженедельного формата перейти на ежедневный, — подчеркнул Роман.

Константин Негуца, руководитель норильской федерации брейк–данса, уверенно заявляет, что у норильских танцоров есть олимпийский потенциал.

– На межгородских соревнованиях я всегда анализирую выступления других брейкеров, чтобы понять, на каком уровне находятся мои ученики. И наши ребята — достойные соперники, в плане силы и выносливости они вполне конкурентоспособны, — отмечает Константин. — Проблема же в том, что сегодня хореографу, который захочет освоить брейк–данс, нужно проделать большую работу. Мало того, у нас нет методичек, не существует даже такой профессии, как брейк–данс–хореограф.

А после включения брейк–данса в олимпийскую программу отношение государства к данному виду спорта изменится — как минимум появятся стандарты образования, которых сейчас так не хватает молодым хореографам.

Новая мотивация

Несмотря на высокий интерес к брейк–дансу среди младших школьников, увлечённость стабильно идёт на спад в старших классах.

– Школьники расставляют приоритеты не в пользу уличных танцев. Они пропускают тренировки или вовсе уходят, — говорит Константин. — А вот статус олимпийского вида спорта поднимет престиж брейк–данса.

Константин Константинович надеется, что старшеклассники станут более заинтересованными, ведь теперь перед ними открываются перспективы стать именитыми спортсменами.

Судейские споры

Сегодня брейк–данс всё еще оценивают по критериям искусства: артистизм, синхронность, оригинальность идеи, техника исполнения. Пока сложно сказать, как изменятся критерии с переходом брейк–данса в число олимпийских дисциплин.

– Возможно, это будет теперь похоже на сдачу норматива, — рассуждает Роман Неугодников. — В любом случае брейк–дансу предстоит пройти долгий путь от чистого искусства до спортивныхвершин.