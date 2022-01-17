С завтрашнего дня любителей лыж ждут на стадионе «Заполярник»

Как рассказал Михаил Голуб, начальник управления по спорту администрации Норильска, в здании стадиона будет организован прокат лыж — уже сейчас доступны 60 пар разных размеров, и размерный ряд будет пополняться в зависимости от спроса жителей:

- Цена проката та же, что была на «Оль-Гуле», — 200 рублей в час. Напомню, что на базе проката теперь нет. На «Заполярнике» взять лыжи можно будет в любой день недели с 12.00 до 19.00, кроме понедельника. Занимающиеся на своих лыжах смогут воспользоваться лыжнёй бесплатно в любое время дня. Специальное освещение на новой трассе не предусмотрено, но сориентироваться лыжникам поможет уличное, а также прожекторы катка. Лыжня проработает до конца сезона, то есть практически до мая, когда начнёт таять снег.

Он добавил, что на «Оль-Гуле» по-прежнему можно заниматься, но со своим инвентарём и без возможности переодеться в АБК базы. Если удобно, для этого можно брать лыжи в прокат на «Заполярнике». На базе продлёно время освещения трасс до 20.00. Выходные дни для «Оль-Гуля» — понедельник и вторник.

- Ознакомиться с графиком работы проката лыж на стадионе, а также с ценами можно в вестибюле «Заполярника». Отмечу, что вход в него доступен по QR-кодам, — отметил Михаил Голуб.

Интересно, что новая трасса, возможно, примет и соревнования — впереди традиционная «Лыжня России». Окончательно вопрос о месте проведения лыжных стартов будет решён в управлении по спорту позднее.